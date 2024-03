Hétfőn tartották A bolondok grófja című vígjáték sajtónyilvános főpróbáját a Békéscsabai Jókai Színházban. Bár Jókai Mór műve eredetileg nem gyermekek számára íródott, jelentős átdolgozással, dramaturgiai munkával a fiatal korosztály számára is befogadhatóvá tették a humorral átszőtt történetet.

Fél kilométeres emlékfutással emlékeztek a békési Szegedi Kis István Református Általános Iskola felső tagozatos diákjai hétfőn délelőtt a legendás reformátorra, iskolájuk névadójára. A templomfutás része volt az iskolában életre hívott diákönkormányzati napnak, amelynek részeként több programmal is tisztelegtek Szegedi Kis István munkássága előtt. Portré– és logókészítés is színesítette az eseményt, illetve énekszó mellett emléktáblát is avattak, amelyet Kindli János vizuális kultúra tanár készített kimondottan erre a napra.

Virágvasárnapi programmal várták a nagyszénásiakat a hétvégén a művelődési házban. Kinn és benn színes programkavalkáddal készültek.

Birtokba vették, és a közeli, Derkovits sori KRESZ-parkban köröztek biciklikkel, rollerekkel a Penza lakótelepi óvoda középső és nagycsoportos gyermekei, azt követően, hogy Kónya Orsolya rendőr őrmester, a Békéscsabai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési előadója révén megismerkedtek a jelzőtáblák jelentéseivel, a főbb közlekedési szabályokkal.

Vármegyénk lovas polgárőrei részére tartottak képzést a hétvégén a békési Silver Horse Ranch-en. A lovas polgárőrök számára nagyon fontos volt az esemény, hogy szinten tartsák és fejlesszék tudásukat.

Tűzesethez riasztották a mezőberényi tűzoltókat, szerencsére senki sem sérült meg.

A Világgazdaság információi szerint a SPAR és a magyar kormányzat közötti konfliktus újabb fokozatba kapcsol.

Megállapodás született arról, hogy Ausztria és Magyarország együtt fogja feltérképezni a konkrét segítségnyújtás további lehetőségeit.