A sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként megköttetett a szerződés a nyertes ajánlattevővel, ez egészen pontosan azt jelenti, hogy napokon belül elkezdődik az élményfürdő tetőszerkezetének a teljes cseréje – olvasható Orosháza polgármesterének a bejegyzésében.

– A tervezés és a jogszabályok előírta eljárások lefolytatása hosszadalmas volt, most viszont célegyenesbe fordultunk: a konkrét építési munkálatok a következő időszakban kissé zajossá teszik majd Gyopárosfürdő életét, de hamarosan elkészül a fém könnyűszerkezetes tető, és újra használhatók lesznek a benti medencék. Hozzáteszem: sikeres turisztikai célú pályázatunk keretében megújult a tó körüli sétány, új játszótér, futókör és a kerékpáros turizmust szolgáló fogadóállomás épült. Egyre többek kapcsolódnak ki Gyopároson egy-egy séta, szabadtéri sport keretében. A rövidesen megnyíló játszóház is nagyszerű lehetőségeket rejt magában. Mindezek mellett pedig hamarosan a fürdő is teljes kapacitással üzemelhet.