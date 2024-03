Facebook-posztjában a polgármester kiemelte, a békési parasztcsaládba született Eszter néni élete első pillanatától fogva a föld művelésének, szeretetének szellemében nevelkedett, nem csoda, hogy ő maga is gazdálkodással töltötte aktív éveinek döntő többségét. A TSZ-ben eltöltött két év után magángazdálkodóként álltak helyt férjével. Az állattartás és növénytermesztés mellett a konzervgyárban is dolgozott, innen ment végül nyugdíjba is. Három gyermeke, hat unokája és hat dédunokája született, a mai napig is családjának él, akik támogatják, szeretettel veszik őt körül. Ma lányánál lakik, ahol még most is napi szinten besegít a ház körüli teendőkbe. Nyugdíjasként aktív közösségi életet él, több helyi nyugdíjas szervezetnek is tagja, életükben erejéhez mérten részt is vesz. Ahogy elmondta, családja is rendkívül összetartó, gyakran jönnek össze ünnepelni, beszélgetni.