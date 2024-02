– Közeledik az önkormányzati választások időpontja, és mind a pártoknak, mind a magukat megmérettetni kívánóknak meg kell hozniuk a szükséges döntéseket. Úgy döntöttem, nem kívánom magam jelöltetni a Fidesz-KDNP Békés vármegyei listáján – ismertette Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke, majd a miértekre is választ adott.

Zalai Mihály úgy fogalmazott: szeretné az élet más területén is kipróbálni magát. Fotó: BVMÖ

– Huszonkét éve szolgálom az embereket önkormányzati képviselőként, ebből az utóbbi tíz évet a Békés vármegyei közgyűlésben. Tizennégy éve vagyok a vármegyei politika első vonalában: voltam szülővárosom alpolgármestere, közel egy évig polgármesteri jogkörben is, majd tíz éven keresztül a vármegyei közgyűlés elnöke – ecsetelte.

A választók minden egyes ciklus után pozitívan ítélték meg a tevékenységemet, és az elmúlt 22 évben minden egyes választáson bizalmat kaptam. Olyan sikeres négy évet tölthettem el 2010 és 2014 között Orosházán, amelyre a mai napig jó szívvel és nosztalgiával emlékezem. A vármegyei közgyűlésben végigdolgozott tíz év is sikeres és eredményes volt: 146 milliárd forintnyi területfejlesztési forrás felhasználását koordináltuk eredményesen. Az elmúlt évek fejlesztései minden település arculatán nyomot hagytak. A vármegyei identitás erősítését is fontosnak tartottam: nyolc alkalommal szerveztük meg eddig a nagysikerű Vármegyenapot.

Zalai Mihály úgy fogalmazott, 51 évesen szeretné magát kipróbálni az élet más területén is, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben megszerzett tudását és tapasztalatát továbbra is az itt élők érdekében szeretné kamatoztatni. Bízik benne, hogy a választók többsége június 9-én továbbra is a Fidesz-KDNP listáját támogatja majd a vármegyei önkormányzati választásokon; azt a politikai közösséget, ahová közös értékrendjük alapján ő is tartozik és tartozni fog a jövőben is.