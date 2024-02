Tavaly szeptember elején hunyt el Hanó Miklós alpolgármester, önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP). A mandátumát Nagy Sándor (Fidesz-KDNP) vette át, újabb alpolgármestert azonban nem választott azóta sem a városi közgyűlés. A grémium működése ezért ellentétes a hatályos szervezeti és működési szabályzat rendelkezéseivel, ez pedig a város honlapjára is feltöltött, a Békés Vármegyei Kormányhivatal által megküldött törvényességi felhívás szerint jogszabálysértő.

A Fidesz-KDNP-frakció soron kívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte. Balról Szente Béla, Opauszki Zoltán és Paláncz György. Fotó: Archív/Für Henrik

Legyen legfeljebb három alpolgármester!

A szervezeti és működési szabályzatot ezért csütörtökön úgy próbálták meg módosítani, hogy ne három, hanem legfeljebb három alpolgármester legyen benne. A Hajrá Békéscsaba-frakció tagjai a szavazáskor igennel voksoltak, a Fidesz-frakció tagjai nemmel, az ellenzékiek pedig tartózkodtak. Tehát a változtatás nem kapta meg a szükséges többséget.

A városi közgyűlés előző év végi ülésén egyébként szavaztak a harmadik alpolgármesterről. Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) a Fidesz-KDNP-frakció tagjai közül Paláncz György tanácsnokot jelölte, azonban nem kapta meg a szükséges többséget. Bár a voksolás titkos volt, többen nyilvánosságra hozták, hogy miként szavaztak, amiből ki lehetett következtetni, hogy sem a városvezető – aki jelölte őt –, sem a Hajrá Békéscsaba-frakció – amelynek ő is tagja – nem támogatta Paláncz György tanácsnokot.

A polgármester szerint nem jogszabálysértő

Szarvas Péter polgármester a mostani, csütörtöki ülést követő sajtótájékoztatón azt mondta, hogy szerinte nem jogszabálysértő a városi közgyűlés jelenlegi működése. Most úgy próbálták meg módosítani a szervezeti és működési szabályzatot, hogy az több megyei jogú város szabályzatához hasonló legyen. A városi közgyűlés ezt nem fogadta el, ezért ebben a kérdéskörben – azaz a harmadik alpolgármester és a szabályzat módosítása kapcsán – további egyeztetések szükségesek, és erre készen is áll, mint ahogy a városi közgyűlés soron kívüli összehívására is. A megoldás érdekében kölcsönös gondolkodást és kölcsönös egyeztetést javasolt.

Mi volt 2019 őszén?

Opauszki Zoltán tanácsnok (Fidesz-KDNP) szerint 2019 októberéig kell visszatekerni az idő kerekét. Akkor a választáson úgy alakult, hogy a Fidesz-KDNP és a Hajrá Békéscsaba színeiben is 7-7 önkormányzati képviselő került be a városi közgyűlésbe, ennek alapján alakult ki a városvezetés is, amelybe Hanó Miklós személyében egy fideszes alpolgármestert választottak. Miután elhunyt dr. Ferenczi Attila (Fidesz-KDNP), az időközi választást a körzetben Varga Tamás alpolgármester (Hajrá Békéscsaba) nyerte meg, így jelenleg 8 önkormányzati képviselőt ad a Hajrá Békéscsaba, hatot a Fidesz-KDNP.

Azzal, hogy tavaly ősszel elveszették Hanó Miklóst, megüresedett az az alpolgármesteri pozíció, amelyet a fideszesek töltöttek be. Többször jelezték, hogy szerintük az a helyénvaló, ha a ciklus végéig van egy fideszes alpolgármester a városvezetésben. A polgármesternek van joga jelölni alpolgármestert, ők csak javaslatot tehetnek, a javaslatok között volt Opauszki Zoltán tanácsnok és Paláncz György tanácsnok. Mélységesen csalódottak voltak, amikor a jelölés után Paláncz György tanácsnok nem kapta meg a többséget az alpolgármester-választáson, és ekkor elveszett a bizalom is.

Dolgozzanak együtt a városért!

Úgy vélik, hogy a szervezeti és működési szabályzat olyan módosítása, hogy legfeljebb három alpolgármester legyen – azaz elég kettő is, mint ahogy most van –, nem volt előremutató. Kiemelte: a Fidesz-KDNP-frakció továbbra is nyitott a megoldásra, de a kérés változatlan: állítsák helyre a 2019 őszén kialakult helyzetet, a kvázi koalíciós együttműködést Békéscsabáért és a békéscsabaiakért, és legyen fideszes alpolgármester a városvezetésben. Erről készek tárgyalni, ezért kezdeményezték a soron kívüli közgyűlés összehívását, amelyre 15 napon belül kell sort keríteni. A kormányhivatal is azt kérte, hogy a jelenlegi – ahogy írták, jogszabálysértő – állapotot március 15-ig szüntessék meg Békéscsabán.