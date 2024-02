Mint kiemelte, a békési németek országos és megyei rendezvényeken vettek rész, de a városi ünnepségeken is koszorúztak, gyertyát gyújtottak. Áprilisban volt a német nemzetiségű Puskás Lászlóné tiszteletére készített tábla avatója, májusban nemzetiségi napot szerveztek, valamint megalakították a Békési Németek Egyesületét. Októberben az ibrányi óvodában több mint száz részvételével megtartották az Oktoberfest ünnepséget, novemberben pedig német délutánt tartottak ugyanott.

A roma önkormányzat sportnapot, húsvéti gyerekfoglalkozást, gasztronómiai napot és a Békési Cigányságért Díj átadóját is megszervezte tavaly. Az elismerést Ásós Géza békési vállalkozó kapta meg.

A román nemzetiségi képviselő-testülete elsősorban a helyi román ortodox temető takarításában és bejáró kialakításában tevékenykedett, valamint egy sor fontos országos és vármegyei román kulturális programon képviseltették magukat.

A békési szlovákok is bekapcsolódtak az országos és vármegyei szlovák nemzetiségi programokba, saját programként pedig márciusban nőnapot, szeptemberben városi szlovák napot ünnepeltek. A Madzagfalvi Napokon is főztek. Ebben az évben sem maradhatott el a városi általános iskolások számára kiírt rajzpályázat, amelyre 175 pályamunka érkezett be.

Mucsi András képviselő a testületi ülésen megjegyezte, mindegyik szervezetnek fontos szerepe van a nemzetiségi hagyományok és identitás ápolásában, a munkájuk révén forrásokat tudnak a városba hozni. A román önkormányzat például rendben tartja a temetőt, ahol neves békési polgárok nyugszanak, a roma nemzetiségi önkormányzat pedig rangos díjat alapított, amelyet elismert békésiek kapnak meg évek óta. Örömét fejezte ki, hogy a németek beköltöztek a volt ibrányi óvodába, amelynek így ismét van gazdája. A 2022. évi népszámlálás eredményeit alapul véve mind a négy békési nemzetiségnek ismét lehetősége lesz arra, hogy képviselő-testületet válasszon június 9-én. Ehhez egy adott településen legalább 20 emberre van szükség, aki úgy nyilatkozott, hogy egy adott nemzetiséghez tartozik.

A képviselő-testületi ülésen Deákné Domonkos Julianna tanácsnok is elismerő szavakkal a négy nemzetiségi önkormányzat munkáját, akiknek jó az együttműködése a városi intézményekkel is.