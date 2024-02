Gazdálkodási Napló 40 perce

Szorítja a határidő a Békés vármegyei gazdákat is

A Gazdálkodási Napló elektronikus feltöltésének határidejét ugyan idén február 15-éig meghosszabbította az Agrárminisztérium (AM), de már ez a határidő is közeleg. Ez Békés vármegye gazdáit is érinti.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Nem futhatnak ki az időből. Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Az AM Sajtóirodájánál közölték, fontos tény, hogy az új támogatási időszak első évében a Gazdálkodási Napló bármilyen formában történő vezetéséhez, elektronikusan feltöltéséhez, valamint az elektronikus Gazdálkodási Napló (e-GN) részét képező e-permetezési napló tartalmi pontosságához szigorú jogkövetkezmények kapcsolódnak. Automatikus elutasítást vagy támogatáscsökkentést nem okoz önmagában a napló hibás kitöltése. – Elutasítást, illetve támogatáscsökkentést kizárólag az okozhat, ha egyáltalán nem tölti fel a gazdálkodó a naplót, vagy amennyiben növényvédő szer használatát érintő kötelezettsége van, és azzal nem összeegyeztethető készítmények alkalmazását dokumentálja a Gazdálkodási Naplóban – hangsúlyozták az AM Sajtóirodájánál. – Az érintett támogatási konstrukciók: Agro-ökológiai Program (AÖP), Agrár-környezetgazdálkodási támogatás (AKG), Ökológiai Gazdálkodás fenntartása (ÖKO) és a Natura 2000 gyepterületek kompenzációs kifizetése (Natura gyep). Azért különösen fontos az adattartalom pontossága, mert az uniós előírások miatt az AÖP egyes gyakorlatainál, valamint az AKG-, ÖKO- és Natura gyep támogatások tekintetében, ahol valamilyen növényvédőszer-korlátozás szerepel a feltételek között, a Magyar Államkincstárnak száz százalékos adminisztratív keresztellenőrzést kell végeznie az e-GN részét képező e-permetezési naplókra. Az AÖP esetében a következő gyakorlatok érintettek: nem termelő tájképi elemek és területek kijelölése szántóterületeken, méhekre veszélyes szerek használati tilalma, forgatás nélküli talajművelés, biológiai ágensek alkalmazása. Az AKG és ÖKO támogatások tekintetében szintén alapkövetelmény, hogy az e-GN tartalmazzon tápanyag-gazdálkodási tervet.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!