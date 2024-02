Békés vármegyében most összesen 524-en indultak a hároméves képzést végző és szakmát szerző középiskolásoknak szóló Szakma Kiváló Tanulója Versenyen (SZKTV), illetve az érettségit is adó, ötéves technikum végzősei számára meghirdetett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV). Közülük 38 fiatal jutott be a szakmai versenyek középdöntőibe: 34 a Békéscsabai Szakképzési Centrum, négy pedig a Gyulai Szakképzési Centrum intézményébe jár – mondta Mészárosné Szabó Anna, a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője.

Januárban írták meg dolgozataikat a szakmai versenyekre jelentkező diákok, közülük 38 jutott tovább. Fotó: Bencsik Ádám

Hozzátette: 164 diák ért el legalább 60 százalékos eredményt, ami azért siker, mert ezek a gyerekek mentesülnek az év végi írásbeli vizsgák alól. A legjobb eredményt az ácsok érték el 85,5 százalékkal, őket követték a burkolók 83 százalékos és az autóelektronikai műszerészek 74,5 százalékos eredménnyel.

A szakmai versenyek továbbjutói iskolánként

A részletekből kiderült, hogy a Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégiumból 12, a Békéscsabai SZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskolából 8, a Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégiumból 6, a Békéscsabai SZC Zwack József Technikum és Szakképző Iskolából 4, a Békéscsabai SZC Trefort Ágoston Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból 3, a BSZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumból egy, míg a Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból 4 diák került be a középdöntőbe. A továbbjutottak listáját közzétették a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Facebook-oldalán.

A kamara, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium közös versenyével azt a célt tűzték ki, hogy a gyakorlatigényes, mondhatni fizikai szakmákat reflektorfénybe állítsák a Szakmát a kézbe szlogen jegyében.