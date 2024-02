Hozzátették: télen számos takarmány, így például a friss zöldfélék, nem állnak rendelkezésre, ezeket ilyenkor más növényi alapú termékkel, elsősorban gabona-, zöldség-, gyümölcsfélékkel helyettesítik. A friss fűféléket pedig a széna pótolja. A hideg periódusokban az állatok nagyobb mennyiségű takarmányt fogyasztanak, ezzel is védekezve a hűvösebb időjárás ellen. A szilárd táplálékok nélkülözhetetlen kiegészítője ilyenkor is a friss ivóvíz, ami fagyos időben naponta többször is cserélendő.

Elárulták, hogy a Körösvölgyi Állatpark egyik legkönnyebben takarmányozható vadfaja a mindenevő vaddisznó, ami a házi sertéshez hasonlóan szinte bármilyen takarmányféleséget jól hasznosít, míg a legkényesebb táplálkozású mind közül a jávorszarvas, hiszen falombokra, rügyekre, kéregre és hínárfélékre specializálódott.

Több ragadozó állatfaj esetében télen is iktatnak be úgynevezett koplaló napot, amikor az adott állatfaj nem kap élelmet, mivel a természetben sem minden nap sikerül a ragadozók és dögevők számára a vadászat. Kiemelték, hogy az állatok egészségvédelmére ezen a téren is fontos odafigyelni, hiszen nem kívánatos túlsúly az év bármely szakában kialakulhat.

Végül ismertették: a szarvasi állatparkban rendszeresen tartanak állatismertetővel egybekötött látványetetéseket az érdeklődőknek. A legközelebbi ilyen alkalom március 15-én lesz.