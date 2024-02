Mint a közösségi oldalán közzétett videóban elmondta, 2020-ban kapott egy jelzést arról, hogy a csónakázótó partja helyenként balesetveszélyes lehet. Ezért megrendelt egy talajmechanikai szakvéleményt, amely kimutatta, hogy valóban statikai problémák vannak a part bizonyos pontjain, ezért megterveztették a felújítást, majd megrendelték a munkát.

Dr. Görgényi Ernő kifejtette, a munkaterületet átadták, amelynek első lépésként le kell engedni a csónakázótó vizét: – Ezért, aki arra jár, és azt látja, hogy alig van víz a tóban, ne aggódjon ez csak átmeneti állapot, a munkálatok idejére szól – fogalmazott a polgármester. A részletekről elmondta, több részen kőszórásos partfalvédelmet alakítanak ki, és stabilizálják a partot. A szigetek partfalát is bevédik, azokat vörösfenyő oszlopokkal fogják megerősíteni a munkálatok során.

A kikötőtől a tószínpad, illetve a kastély irányában, a két szélen úgynevezett lépcsős partfalat alakítanak ki kavicsból, és tavirózsák is lesznek ott. A tószínpad előtti részen ugyanúgy betonba ágyazott terméskővel fogják az új támfalat kialakítani, mint amilyen most is látható ott.

– S ha a munkagépek már úgy is „összetúrják” a környezetet, amit majd helyre fognak állítani, akkor ezt az alkalmat megragadva, a kivitelezők kicserélik a vár díszkivilágításának a földkábelét, mert az sokszor zárlatot okoz, és meghibásodik a világítás – tette hozzá dr. Görgényi Ernő, aki szólt arról is, hogy a vár előtt a jelenlegi gyöngykavicsos sétány helyett úgynevezett stabilizer burkolatos sétányt fognak kialakítani. A pósteleki kastélynál, annak kertjében található ilyen, amely sokkal jobban járható, mint a gyöngykavics, de mégsem térburkolatos, sokkal inkább illeszkedik a környezetbe.