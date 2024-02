Orosháza belvárosa megtelt. Árusok kínálták a portékáikat a Petőfi művelődési központ mellett, az utcán, sátraikkal kitelepülve. De benn, a házban is kézművesek sorakoztak és az érdeklődőknek meséltek, sőt, be is mutatták, mit s miből, hogyan készítenek. Nagy volt a sürgés-forgás a VI. viharsarki táncháztalálkozó és I. dél-alföldi regionális folklórtalálkozó megnyitója előtt.

A gyomaendrődi táncegyüttes fiataljaival az öltözőben találkoztunk.

Fotó: A szerző felvételei

Mahovics Tamás köszöntötte a megjelenteket, s elmondta, hogy e nagyszabású, egész napot kitöltő program főszervezője a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége, a mai nap sikeréhez társszervezőként csatlakozott a Petőfi művelődési központ, befogadva a rendezvényt. A házigazdája a programnak pedig a helyi Harangos Néptáncegyüttes.

A kirakodóvásárnak is nagy sikere volt. Fotó: A szerző felvételei

Farkas Lilla, a Békés Megyei Néptáncosok Szövetség elnöke visszatekintett a kezdetekre, amikor ennek a nagyszabású rendezvénynek megszületett a gondolata...

– Még a 90-es évek elején fogalmazódott meg az ötlet. A kitalálók a mestereink voltak, és mi most ezt folytatjuk, visszük tovább a régi és a mai szellemiségnek megfelelően. Bármilyen nehéz helyzet is adódott, vagy adódik, mindent megtettünk, hogy e program megvalósulhasson. Aki követ bennünket, tudja, ősz helyett lett ez a mai időpont, és két rendezvényt hangoltunk össze mára. A szokásainkat megtartva kirakodó vásárral, gyermekprogramokkal is készültünk. Fellépnek a megyei gyermekegyüttesek, népzenészek muzsikálnak, táncházzal mozgatjuk meg a közönséget, kérjük, csatlakozzanak minél többen és éljék át velünk ezt a fantasztikus táncos élményt – ajánlotta a közönség figyelmébe az elnök és invitált mindenkit az esti, viharsarki néptáncgálára.