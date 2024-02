Hosszú ideje nem volt leengedve a mozivászon Kardoskúton. Érdemes volt újra mozgásba hozni? Varga Pál polgármestert hírportálunk egy kis nosztalgiázásra hívta. Hogy is volt régen?

Moziztak a kardoskútiak, s lesz még alkalmuk.

Forrás: Facebook

– Régen is a művelődési házban volt a mozi, heti rendszerességgel. És matiné volt pluszban. Vonat hozta nagy fémdobozban a filmet. Gyerekként ez nekünk népünnepnek számított – mesélte.

– Ott voltam az utolsó vetítésen, emlékeim szerint 1987-89 körül lehetett. A Porsche-tolvajok című 1987-es film volt. Gyászként éltük meg a mozink bezárását. Nekem rengeteg emlékem maradt. Csepregi Tóni bácsi volt a mozigépészünk. Amikor elszakadt a film, akkor 5-10 perc szünet következett, amíg újra megragasztotta. Susán Géza bácsi volt az igazgató, sétált közöttünk zseblámpával, hogy ne csörögjünk a ropis zacskókkal. Arra is jól emlékszem, hogy a művelődési ház hirdetőjén vártuk mindig a havi moziműsort – elevenítette fel sok évtizeddel korábbi élményeit Varga Pál, aki nem is olyan régen még járt és megnézte a mozigépházat. Mindent az eredeti állapotában talált.

– A vetítőgépek, a filmszalagot ragasztó gép, egykori plakát... még az utolsó doboznyi cigaretta is ott maradt, ahogy Tóni bácsi hagyta. A kulturális egyesületünkkel elhoztunk onnan mindent s eltettük, mint emléket. A gépház helyét színházi hangosításnak alakítottuk ki – tudtunk meg igen személyes élményeket a múltból a polgármester jóvoltából.

Az pedig már a jelen, hogy a Vargáné Neller Borbála a Nemzeti Művelődési Intézet - Petőfi program pályázatán nyert többek között erre a 10 alkalmas mozielőadás sorozatra. Első alkalom volt a pénteki.

A filmnézés előtt s után is jókat beszélgettek helyiek. Fotó: Facebook

– Jó volt már a ráhangolódás is. A videót és a hangot Őzse Zoltánnal, a kulturális egyesületünk elnökével igyekeztünk tökéletesre hangolni. Ide meg oda is rakosgattuk a hangfalakat, hogy este, a közönségnek a lehető legjobb élményt nyújtsuk. Azután jót moziztunk, majd mozikluboztunk. A film végén nem rohantunk haza, jót beszélgettünk. Úgy vélem, ez közösségépítésnek kiváló, hiszen a film vetítése előtt korábban érkeznek, s még utána is beszélgetnek az emberek a művelődési ház előtt. Éppen úgy, mint régen.

Azt már a vetítés előtt tudni lehetett, hogy pattogatott kukorica is jár a filmélmény mellé - azt is helyben, helyiek készítették. Kardoskúton a következő a Hadik című, 2023-as magyar történelmi kalandfilm lesz.