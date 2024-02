A Magyar Vöröskereszt Orosháza Területi Szervezete hirdetett véradást, ezen a héten 2 alkalommal is. Hatvanegy önzetlen véradó érkezett a hívó szóra.

Farsang idején is az Orosházi Dr. László Elek Kórház konyháján sütnek fánkot. Hutkai Sándor és csapata, az élelmezésen dolgozók, a véradók kínálására is készített farsangi fánkot, pontosan 100 darabot, amihez Börcsök Imréné biztosította az ízletes lekvárokat. Farkas Tiborné Erzsike (ő önkéntes) segítségével és munkájával egy sikeres véradás után a krónikás is elkészülhetett színes beszámolójával.