Az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Eleki Németek Egyesülete szervezésében valósult meg húshagyó kedden a hagyományos maszka felvonulás, ami idén is nagy érdeklődésre tett szert. Több mint 50 ember öltözött jelmezbe az eseményen, ahol a maszkásokon kívül is bőségesen volt érdeklődő. Utóbbi nem véletlen, hiszen az elekiek számára népszokásokban gazdag időszak a farsang. A vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó időszakban ugyanis a maszka felvonuláson kívül különböző nemzetségi bálakat is tartanak. A mostani jelmezes program pedig kicsiknek és nagyoknak egyaránt kedvence. Készülnek rá napokig-hetekig.

A jelmezesek között volt busó, medve, menyasszony, béka, rénszarvas, és számos ijesztő figura is annak érdekében, hogy a hideg idő tényleg minél hamarabb és minél messzebbre meneküljön.