– Ahogy az előző években, úgy most januárban is számos bizonytalan tétel volt jelen a költségvetés kialakítása során. Azonban a bizottsági ülések és képviselő-testületi ülések között elég sok minden eldőlt. Ezek között szerepelt a pedagógusbéreknek a változása, illetve az ahhoz kapott állami és a kiegészítő támogatásnak a mértéke – tette hozzá.

Elmondta, hogy nagyságrendileg 4,6 milliárd forintról indul az idei költségvetés.

– Azt kértem a jegyző úrtól, hogy a költségvetés előkészítése során úgy induljanak neki ennek a tételnek, mintha a 2023-as év meg sem történt volna. Ennek az az oka, hogy 2023-ban az energiaárak változása miatt jelentős növekedés következett be különböző közüzemi díjaknál. Ezt szerettük volna teljes egészében kiszűrni a jelenlegi költségvetésből. Figyelembe vettük a bérváltozásokat, a dologi költségeknél egy minimális 6% -os inflációt. Így terveztük meg minden intézményünknek és gazdasági társaságunknak, valamint magának a város működésének a költségvetését – részletezte.

Szó esett a költségvetésben szereplő támogatási alapoknak a felülvizsgálatáról is. A polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy mindegyik alapnak a mértékét emeljék meg. Ezeknek a költségvetési számaihoz 6-7 éve nem nyúltak hozzá.

– A kulturális alapunkat 1,5 millió forinttal emeltük meg, így nagyságrendileg 8 millió forintot tesz most ki ennek a költségvetése. A kulturális területen működő civil szervezetek működése tartozik hozzá. Illetve három olyan rendezvénynek a támogatása, amely Gyomaendrődön valósul meg, ezek a bográcsos ételek főzőversenye, a bogártalálkozó és a böllérfesztivál. A sportalapunkat is megnöveltük 1,5 millió forinttal, így most már 16 millió forintot tudunk a sportegyesületek között szétosztani, amelyek között újabb sportegyesület lép majd be pályázóként. A környezetvédelmi alapunkat is megnöveltük, mely két részből áll. Az egyik része a holtági egyesületeknek nyújtott közvetlen támogatás, amit elsősorban halasításra, valamint a holtágak infrastrukturális fejlesztésére tudnak felhasználni. Eddig ez 5 millió forint volt, ami most 6 millió forintra nőtt. Illetve a szúnyoggyérítést is támogatjuk minden évben – tudatta Toldi Balázs, Gyomaendrőd polgármestere.