Kaptak alapanyagokat és eszközöket is, amelyekkel megtarthatók a programok, valamint a közművelődési szakembert ugyancsak felkészítették. Az alkalmak igen népszerűek, átlagosan tizenöten vesznek részt azokon. Közben megy a gasztroklub is, amelynek tagjai adventkor is tevékenyek voltak, készítettek többek között mézeskalácsot, most pedig a farsang jegyében fánkkal készülnek.