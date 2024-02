Születésnapi találkozóját tartotta a LélekVitamin Klub néven közismertté vált csoport az orosházi könyvtárban szerda délután.

Líborné Putnoki Edit, a klub megálmodója és vezetője így vallott magukról.

3H: minden hónap harmadik hét, harmadik napján, 3 órakor a könyvtárban! Ezzel a kis csapattal alkotunk közösséget 10 éve az 55 év felettieknek.

– A 10 év alatt 85 alakalommal találkoztunk és 1 ezer 111 látogatást jelentett a könyvtár statisztikájában. Valójában a számok mögött egy lelkes és elkötelezett csapat van, akik hónapról hónapra visszatérnek a könyvtárba. Számtalan témát, történetet megismertünk, megbeszéltünk együtt. Nagyon sikeres volt a családfakutatással foglalkozó projektünk, a sikeres nők, a híres magyar asszonyok, az öltözködés történetének gyöngyszemei és a fel sem sorolható rengeteg téma. A nagyszerű kirándulások a Vendéglátóipari Múzeumban, a nagyon emlékezetes Országos Széchényi Könyvtári látogatásunk és ezt a sort folytathatnánk még, nem is beszélve a helytörténethez kapcsolódó élményekről. Néha együtt szomorkodtunk és ugyancsak együtt nevettünk, ha a beszélgetések olyan fordulatot vettek. Sok-sok élmény és emlék, melyekkel értékesebbé váltak ezek a különleges délutánok – tette hozzá a klub vezetője.

A találkozóikra mindig süt valaki, most torta is készült

Az induláskor egyetlen célt fogalmaztak meg: az ötven felettieknek kínáljanak a könyvtárhoz kapcsolódó érdekesen, színesen, szokatlan módon és módszerekkel feldolgozott tartalmakat. Sokan vannak, akik az első perctől tagjai a csapatnak.

– Olyanok is vannak néhányan, akik ma már nincsenek közöttünk, értük ég ez a gyertya – mondta a szerdai találkozójukon a házigazda, aki köszöntötte a város polgármesterét körükben. Dávid Zoltán elismerésének adott hangot, mert ez a civil kezdeményezés is kiváló közösségépítésre, s van jövője, hiszen vezetőjük és a tagság is lelkes, motiválható.

– Sikerünk titka a klubtagok nyitottsága, érdeklődése a közösséghez való tartozás élménye. Vannak már hagyományaink, közös élményeink, közös történetünk és reményeink szerint van közös jövőnk is – fogalmazott köszöntőjében Líborné Putnoki Edit, majd megszegtek két gyönyörű és ízletes tortát, teát kínáltak s közben kivetítőn, sok-sok képpel illusztrálva elevenítették fel az eltelt tíz esztendő történéseit.