Báli mulatságokon ismerkedett meg az orosházi pár 60 esztendeje. Életüket 1964. február 16-án kötötték össze. Tóth Pál és felesége, Irénke éppen ott rendezte meg esküvőjét, ahol hat évtized elteltével, az asztal mellett együtt nosztalgiáztunk a házasság hetén. Házuk nappalijában, a tűzhely melege mellett, egy vendégszerető házaspár otthonában ültünk le beszélgetni.

A fiatal Tóth Pál és párja, Kovács Irén a 48-as olvasókörben, báli alkalmakkor találkozott...

Ilyenek voltak 1964-ben

– Nekem égett a talpam alatt a talaj, ha megszólalt a zene. Ha tehettük, nyitótáncosok voltunk, a többiek meg körbe álltak bennünket. Irénkének olyan szép volt a szeme, s jól táncolt – mesélte Pali bácsi, aki így nem csoda, hogy szívesen kísérte haza a lányt. Jó hosszú séták voltak ezek, s hogy ne kelljen sokszor és sokáig olyan messzire menni, elhatározták, összekötik az életüket.

– Szűk családi körben tartottuk ennek a háznak ebben a helyiségében az esküvőnket. Nem volt világra szóló felhajtás, nem voltunk mi gazdagok, de innentől kezdve nagyon sokat dolgoztunk együtt – ezt már Irénke néni mesélte.

Gazdálkodtak a szüleikkel, önállóan, majd a termelőszövetkezetben, ahol Pali bácsi traktorosként, kombájnosként is dolgozott. Irénke néni a kereskedelemben helyezkedett el, de otthon is állatokat tartottak, művelték a kertet. Megszülettek lányaik (Gyöngyi, Évi, Erika), kitaníttatták őket.

– Az egyik Hódmezővásárhelyre, a másik Békéscsabára ment tanulni, én meg sírtam, hogy egyik jobbra, a másik balra..., de a kicsi Erikánk akkor még itthon volt szerencsére – sorolta anyai szívének oly' nehéz időszakát Irénke néni. A dolgos évek egyik emlékezetes időszaka volt, amikor 5 ezer karfiolt ültettek, és a növény csodájára jártak sokan, messziről. Ők pedig vitték a piacra éjszaka és hétvégén, természetesen munka mellett. Jól ismerték őket az orosházi kertbarát klub tagjai is, a kiállításokról nem hiányoztak Tóthék nagyon szép gyümölcsei és a zöldségféléi.

S miközben nosztalgiával elevenítette fel a házaspár a dolgos évtizedeket, fotókon köszönt vissza a múlt: a kolbászfesztiválok hangulata például. Az is a szenvedélyük volt, ott is együtt, jó hangulatban gyúrták a Tóthék-féle kolbászt. Egy másik képről is mosolyogva néznek vissza a szalmabálák mellől. Mindig az a munka, az a sok munka...

A humor a mindennapjaik része ma is

– Kislányunk mondaná, ez az agro fitnesz. Karbantart bennünket –nevette el magát Irénke néni, aki 6 hónappal ezelőtt egy súlyos szívműtétből gyorsan felépült. És nem is keressük sokáig a hosszú élet titkát. A titok ő, maga. Csupa energia és derű. A humor meghatározza az életüket. És azt se kell nagyon magyarázni, mi az ő házasságuk 60 évének (és folytatásnak) csodája.

– Egy a lényeg: ha gond van, azt átgondolva meg kell beszélni. Nálunk a szeretet, a lányaink iránt érzett felelősségünk is erősítette az összetartozásunkat. És remélem, így lesz ez a folytatásban is – nézett mosolyogva Pali bácsira a párja. A házigazda elismerősen bólintott: bizony, bizony, egyre inkább egymásra vagyunk utalva!

– Idő és türelem – ezt is adta útravalóul Irénke néninek az orvosa a műtét után. Amit megfogadott és most, a 60. házassági évfordulójukon azt kívánja maguknak, tartson ez még sokáig!

– Három lányunk, a vejeink, az öt tündéri unokánk (Csaba, Detti, Brúnó, Dorka, Lotti) szeret bennünket. Ezért mi elmondhatatlanul hálásak vagyunk. Mi már nem éltünk hiába!– tette hozzá elérzékenyülten vendéglátónk.