Az ideális kutya kiválasztására vonatkozó kritériumok közé tartoznak azok a kutyák, melyek 10 és 36 hónap közötti életkorúak (2021. március 24. és 2023. május 24. között születtek). Kifogástalan egészségi állapotban vannak, és rendelkeznek oltási könyvvel vagy útlevéllel. A mikrochippel is ellátottak, ami egy transzponderszámot tartalmaz. Az oltási könyve vagy útlevele tartalmazza a korának megfelelő kötelező (veszettség elleni) és ajánlott (kombinált oltás) oltási program szerinti igazolásokat. Fontos azonban megjegyezni, hogy kizáró ok lehet, ha például egy kétéves kutya oltási könyvében csak az adott évre kötelező védőoltás szerepel. Emellett a kutyáknak igazoltan féregtelenítetteknek kell lenniük, és az oltási könyvben fel kell tüntetniük az utolsó féregtelenítés időpontját is, ami a vásár előtti volt.

Ezenkívül, a keresett kutyának még meg kell felelnie néhány további feltételnek is. Például bírnia kell a magasságot és a mélységet, nem szabad félelmet mutatnia erős zajokra vagy hanghatásokra. A kutyának magabiztosan kell közlekednie csúszós, fényes felületeken és szűk helyeken. Magas apportkészséggel kell rendelkeznie, és kézben tarthatónak kell lennie. Fontos, hogy ne legyen indokolatlanul agresszív.

Ivartól függetlenül a preferált kutyafajták: német juhász, belga juhász, holland juhász, labrador retriever, szálkásszőrű tacskó, foxterrier, jagd terrier, vizslák, spánielek és ehhez hasonló típusú keverék kutyák.

Ha Önnek van a feltételeknek megfelelő, eladó kutyája és a NAV március elejére tervezett kutyavásárán részt kíván venni, akkor 2024. február 22-ig küldjön előzetes ajánlatot a [email protected] e-mail-címre! A nem megfelelő pályázatot benyújtók e-mailben kapnak értesítést pályázatuk elutasításáról, azonban az elutasítás okát a bírálók nem kötelesek részletesen indokolni - írják a közleményben.

A részletes tájékoztató megtalálható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal weboldalán.