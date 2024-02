– Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2023-ban is meghirdette a Kerékpárosbarát település és Kerékpárosbarát Munkahely című pályázatait, melynek nem csupán a benyújtását végzem a szarvasi hivatal munkatársaként, hanem a hírelését is a Ketosz főtitkáraként – számolt be kérdésünkre Krivik Viktor programszervező.

Részletezte, hogy a pályázatok beadását követően rendszeresen tartanak teljeskörű helyszíni ellenőrzéseket, ami a szarvasi önkormányzatra is érvényes. Ilyen esetben a benyújtott pályázat valódiságának kontrollja a cél. Az ellenőrzés során szemléltette a képviselő-testület kerékpárosok érdekében hozott döntéseit, a megújult kerékpárutat, a pihenőket, a kerékpárosbarát intézkedéseket, valamint a pályázatba beírt adatok valódiságát egyaránt. A 2023. évi pályázat ellenőrzésekor továbbá teljeskörű tájékoztatást nyújtott az ellenőröknek kerékpáros rendezvényeikről, valamint programjaikról.

Krivik Viktortól megtudtuk: ezúttal a Szarvasi Arborétum is pályázott a címre, így a várossal együtt ellenőrizték a Pepi-kertet. Örömmel ismertette, hogy az elsődleges visszajelzések szerint mindent rendben találtak a kirendelt közlekedési szakértők, ezért várhatóan 2024 márciusában hozzák meg a döntést a Közlekedéstudományi intézet munkatársai arról, hogy továbbra is viselheti-e Szarvas a címet, valamint az arborétum megfelet-e mindenben a kiírásnak.

Krivik Viktor hangsúlyozta: a képviselő-testületnek köszönhetően Szarvas sport-, és kerékpárosbarát település, amelynek a kerékpárút-hálózata már 28,7 kilométer, ám ez évről évre bővül. Büszkék továbá arra, hogy szép környezetben helyezkedik el a 2,2 méter széles és 1150 méter hosszú rekortán futópályájuk, a Holt-Körös és a mocsárciprusok mellett, az Erzsébet-ligetben. Híres továbbá a városban a kajak-kenu sport olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok kajakosokkal, a sárkányhajó, a sup, valamint a futó, úszó és kerékpáros egyesületük. Szarvason található ráadásként a Honvédelmi Sportközpontok egyike, valamint a Dél-Alföldi Regionális Karate Akadémia, tehát igen aktív a sportélet a településen, és látnivaló is akad náluk bőven.

Számos sportrendezvény

Sportrendezvényeik közül említette Krivik Viktor a Futókörök napját, a Trianoni Emléktusát augusztus 20-án, a Körös 18 kerékpáros körtúrát, az Újévi futóversenyt, az arborétumi futóversenyeket, valamint a Körös-Körül, a Körös-Körül Futófesztivált, melyekre az ország minden tájáról érkeznek sportolni vágyók. Hozzátette, a sportrendezvényeik regisztrált GeoGo, valamint Olimpiai Ötpróba Program pontgyűjtő állomások is.

A programszervező elárulta, hogy a futórendezvények terén minden évben újítanak valamit, ebben az évben Rohonyné Urbancsok Zsuzsanna szervezőtársa új elemnek a Körös-Körül futófesztiválra a maratoni távot jelölte meg, és egy újabb váltófutás terve is képbe került, ami szintén nem volt eddig a versenyben. Folyik tehát már javában a szervezés, mert annak ellenére, hogy szeptemberben van a nagy verseny, az előzetes munkálatok már januárban elkezdődtek.

Fontosak a jótékony célok is

Készülnek még április 27-re, egy újabb Futókörök Napja rendezvényre. Ez lesz ebből a második olyan, amibe településük is bekapcsolódik. Szarvas 2023-ban 291 futóval, összesen 1880 kilométerrel a 16. helyen végzett a városok versenyében, ezen kívül 91 gyalogló, 71 kerékpáros, számtalan támogató és szurkoló volt jelen az Erzsébet-ligeti köröndön, és futott, bringázott, vagy éppen sétált. Bíznak abban, hogy idén még jobb eredményt tudnak elérni.

Krivik Viktor kiemelte: versenyeik szinte minden alkalommal jótékonysági akciók is egyben, hiszen gyűjtöttek a Mályvavirág Alapítványnak, a 04 az Életért Mentős Alapítványnak, tragikus balesetben elhunyt mentős családjának, a Leukémiás Gyermekekért Alapítványnak, Szenteczki Lilikének, aki egy nagyon ritka genetikai betegségben szenved, és legutóbb Bencének, a Wilms-tumorral küzdő kisfiúnak a gyógyulásáért szerveztek akciót. A 2024-es Futókörök Napjára is megvan már, hogy ki lesz a támogatandó, de az egyeztetések még folyamatban vannak.

Végül Krivik Viktor hangsúlyozta, Szarvas négy évszakos város, ahol minden megvan, és mindig történik valami. Hálás azért, hogy részese lehet a település aktív életének.