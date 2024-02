A mexikói fieszta témájú est dekorációját ezúttal is rajz szakkörös tanulók készítették el, Kocsis-Pésó Irma tanárnő vezetésével. A színes kavalkád igazi életörömöt, jókedvet varázsolt a Bowling Treff étterembe. A pedagógusokból és szülőkből álló énekkar is a témához illő, spanyol nyelvű dalokkal alapozta meg a jó hangulatot. A hagyományokhoz híven játékkal is készültek, ezúttal egy mexikói témájú virtuális szabadulószobába invitálták a játékos kedvű vendégeket. Az est bevételét közösségi terek megújítására fordítják – adták hírül az intézmény közösségi oldalán.