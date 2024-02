Beváltották a hozzájuk fűzött reményeket azok a napelemek, amelyeket a csárdaszállási polgármesteri hivatal épületére és a művelődési házra szereltek fel még tavaly, valamint azok a klímaberendezések is, amik a művelődési ház előterében, az orvosi rendelőkben és a könyvtárban biztosítják télen meleget – számolt be hírportálunknak Nagy Zsoltné. A csárdaszállási polgármester elmondta, sikerült csökkenteniük a fűtési költségeket, a korszerű technika révén pedig óvják a környezetet is. Hozzátette, a nagyteljesítményű kazánt csak a rendezvények idején, illetve a gyermekek Fitkid-foglalkozásain kapcsolják be.