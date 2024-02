Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy az érintett hallgatók a békéscsabai strand szolgáltatásait egész évben igénybe vehetik diákjeggyel. A Munkácsy Negyed fontos részét képező múzeum tárlatait – például a Munkácsy Mihály: Egy géniusz diadala, valamint az „utazás TÉRben és IDŐben” – Békéscsaba az évezredek idővonalán című kiállításokat – tanszünetekben a békéscsabai középiskolásokhoz hasonlóan ingyenesen tekinthetik meg. A Békés Megyei Könyvtárban pedig térítésmentes beiratkozási lehetőséget, olvasójegyet kínálnak nekik.

A városvezető kiemelte, hogy mindennek ötletével a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának hallgatói rukkoltak elő, mindezt támogatta a városi diákönkormányzat és Békéscsaba diákpolgármestere is – ezt követően állt az ügy mellé az önkormányzat. A kezdeményezés lényege az volt, hogy a diákok városhoz való kötődését igyekezzenek a kultúra és a sport területén növelni. Hangsúlyozta, nem zárkóznak el a fiatalok kezdeményezéseitől. Hiszen az Békéscsaba, egész Békés vármegye érdeke, hogy egyre népszerűbb legyen a fiatalok körében a Gál Ferenc Egyetem.

A Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karának dékánhelyettese, dr. Nyári Csaba köszönetet mondott a fiataloknak az ötletekért, az önkormányzatnak pedig azért, hogy támogatta azokat. Úgy véli, van egy diákélet Békéscsabán, és fontos, hogy azokat a lehetőségeket, amelyeket megkaphatnak középiskolásként a fiatalok, megkaphassák nappali tagozatos hallgatóként is, ha Békéscsabán maradnak. Ezzel a hallgatói élet is változatosabbá válhat, újabb találkozóhelyek alakulhatnak ki a kultúra és a sport területén, a múzeum, a bibliotéka és a strand révén.

Hajdú János, Békéscsaba diákpolgármestere köszönetet mondott a városvezetésnek, hogy nyitottak voltak az ötleteikre, valamint a Gál Ferenc Egyetem hallgatóinak is, hogy ők is gondolkodnak azon, mi legyen jobb Békéscsabán. Fekete Vencel, a városi diákönkormányzat elnöke elmondta, hogy a diákönkormányzat és a Gál Ferenc Egyetem a közelmúltban fűzte szorosabbra a viszonyt, és a jövőbeli együttműködésre is egy példa lehet a most célba ért kezdeményezés.