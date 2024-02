Jófajta tót termékként tartják számon a csabai kolbászt, a Csabai Szlovákok Szervezete Senior Klubjának tagjai pedig, ahol csak tehetik, népszerűsítik a terméket. A Tóth és a Such házaspár is így tett a békéscsabai szlovák óvoda és iskolában, ahol a legfiatalabbakat avatták be a csabai kolbász elkészítésének rejtelmeibe, majd természetesen a sütés után a gyermekekkel közösen kóstolták meg a végeredményt.

A gyermekek lelkesen gyúrták, töltötték a kolbászt

Tóth András elmondta, a kolbászkészítés az a műfaj, amit nem lehet túl korán kezdeni, majd soha nem lehet abbahagyni. Dedinszky Gyula békéscsabai evangélikus lelkész írta egykoron: békéscsabai népünk nagyszerű háziipari termékéről van szó. melynek alapfűszere a piros, őrölt fűszerpaprika.

Teszünk még a húsba sót, köményt és fokhagymát is, de külön egyik íze sem ütközhet ki belőle, külön egyik sem érvényesülhet a többi rovására, szép harmóniában olvadnak össze

– hangsúlyozta Tóth András.