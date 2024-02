Herczeg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, hogy korábban foglalkozásából adódóan rengeteget dolgozott együtt közösségekkel, és azt tapasztalta, hogy roppant fontosak. Vannak olyanok, amelyek inkább a tagok javára ténykednek, ugyanakkor olyanok is, amelyek ennél is szélesebb körben szolgáltatnak, akár egy település érdekében. Kiemelte: kutatások is bizonyították, hogy az, aki tagja egy közösségnek, egészségesebb, tovább él.

Országgyűlési képviselőként is szeretné elismerni, megköszönni a közösségek ténykedését, ezért hozta létre a Közösség díjat, amely egy plaketten, egy oklevélen kívül ezúttal egyszeri 60 ezer forintos pénzjutalommal jár. Hangsúlyozta, hogy nem ő dönt arról, hogy melyik közösség érdemli ki az elismerést, az adott településen élők voksolhatnak.

Idén Békéscsabán két, míg választókerületének további településein és szülőtelepülésén, Pusztaföldváron egy-egy közösséget ismernek el. A szavazatokat Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központban, a további településeken pedig a polgármesteri hivatalokban lehet leadni, de fogadnak voksokat az interneten, a herczegtamas.hu oldalon keresztül is. A korábbi években 9-10 ezer szavazat érkezett a települések több mint száz közösségére.

Kocziha Attila, a főleg környezetvédelemmel foglalkozó Bihari Túrák Közhasznú Egyesület elnöke elmondta: fontos, hogy egy közösség tevékenységét ne csak a tagok tartsák megfelelőnek. Lényegesek a kedvező visszajelzések másoktól is, az érdeklődőktől, az önkormányzattól, az országgyűlési képviselőtől. Ezek alapján derül ki, hogy jó irányba haladnak-e, ezek adnak motivációt a továbbiakhoz.

A szociális, segítő tevékenységet folytató, kulturális programok szervezésével foglalkozó Csabai Jövőért Egyesület elnöke, Alföldi Károly kiemelte, minden közösség számára megtisztelő ez a díj, jelzi a civil szervezetek fontosságát, valamint kapcsolatot is teremt a közösségek, az önkéntesek, a helyiek és a kormányzat között.