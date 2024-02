Elmondták, hogy most a költségvetés tervezését nem befolyásolták olyan negatív hatások, mint a koronavírus-járvány, a háború vagy az energiaválság. Számos előremutató módosító javaslat érkezett, így több pénz jut a földes utak karbantartására, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság növelésére, de segítik a nyugdíjasközösségeket és azt is, hogy a 70 év felettiek szén-monoxid-érzékelő berendezéseket szerezhessenek be.

Varga Tamás és dr. Juhász István értékelt a Hajrá Békéscsaba-frakció nevében. Fotó: Licska Balázs

Hangsúlyozták: nem volt példa az elmúlt időszakban arra, hogy a város saját forrásból 10 százalékos fizetésemelést hajtson végre azon szakemberek számára, akik egyéb bérfejlesztésben nem részesülnek, ám most ez is megvalósul. Az átlagosan 32,2 százalékos pedagógusbér-emelés pedig biztosított az érintett óvodai, bölcsődei munkatársaknak. Kiemelték: 1,4 milliárd forint jut önként vállalt feladatokra, amelyek segítik, hogy élhetőbb legyen Békéscsaba.