Toldi Balázs, a város polgármestere adta hírül közösségi oldalán, hogy gyomaendrődi fiatalemberek is indultak az idei Budapest-Bamako-ralin. Az önkormányzat is támogatta ezt a vállalkozást. A versenyzők által messzire eljutott Gyomaendrőd címere. Információja szerint, Roósz Péteren és Papp Attilán kívül van még két gyomaendrődi versenyző a mezőnyben. Arra kéri a lakosságot, hogy szurkoljanak Fülöp Istvánnak és Gaál Csabának is.