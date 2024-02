Energetikai korszerűsítési munkálatok kezdődtek a szarvasi Anna-ligetben található Könyvtár- és konferenciaépületben, az Európai Unió 134,2 millió forintos fejlesztési támogatásával. Továbbá elkezdődött a beszerzési eljárás a Szabadság úti épületkomplexum (Tessedik épület) rekonstrukciója kapcsán is, melynek elsődleges fókusza a homlokzat és a tető felújítása lesz – ismertette csütörtöki sajtóközleményében a MATE.

Hőszigetelés és homlokzati felújítás is várható. Illusztráció: MW-archív

Kifejtették: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – a vidék népességmegtartó képességének növelése és az agrárszakember-utánpótlás biztosítása érdekében – hatékonyan kívánja szolgálni a Békés vármegyében élők és a helyi munkaerőpiac igényeit, melynek értelmében folyamatos kutatási-fejlesztési projektek zajlanak a város területén.

Egy évvel ezelőtt például 800 millió forintos támogatással valósult meg az a jelentős beruházás, amely képzési és demonstrációs lehetőségeket biztosít az öntözéstechnikák és a precíziós öntözésre alkalmas berendezések megismeréséhez, valamint a kapcsolódó képzések meghirdetéséhez mind a gazdatársadalom, mind pedig az egyetemi hallgatók számára.

A közleményből kiderült, hogy az infrastrukturális fejlesztések idén is folytatódnak. Épp a napokban kezdődött az Anna-ligetben található könyvtár és konferenciaépület energiahatékonysági fejlesztése annak érdekében, hogy az intézményi szolgáltatások nyújtásához korszerű és energiahatékony infrastruktúra álljon rendelkezésre. E fejlesztés keretében az idei évben nyílászárók cseréje, egy új levegő-víz hőszivattyús rendszer beépítése, a belső falfelületek és a mennyezet javítása és festése, egy új villamos főelosztó létesítése, az épület körüli térburkolat készítése, valamint lábazati, homlokzati és tető-hőszigetelés valósul meg. A 134,2 millió forintos Európai Uniós RRF-támogatással zajló fejlesztés eredményeként 57 százalékos primer energiamegtakarítás várható.

A térség számára az is fontos mérföldkövet jelent, hogy szeptemberben újraindult a nappali munkarendű mezőgazdasági mérnöki alapképzés, melyre az idei felvételi időszakban is nagy érdeklődés mutatkozott az egyetem két szarvasi nyílt napján. Ezen túl a MATE és az ABZ Drone Kft. közösen szervezett növényvédelmi drónpilóta képzésének egyik fő oktatási helyszíne is Szarvason van, ami kiválóan mutatja, hogy a városban mind az oktatás, mind a felnőttképzés stabilizálódik. A high-tech mezőgazdasági drónok professzionális alkalmazását segítő növényvédelmi drónpilóta képzést Szarvason eddig 32 fő végezte el sikeresen, ám a folyamatos igény és érdeklődés eredményeként már indul is a következő képzés február 26-án.