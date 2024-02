Házasság hete 1 órája

Ezerszer is igen - megerősítették fogadalmukat a battonyai házaspárok

Battonyán idén is megszervezték a házasság hete program keretében az Ezerszer is igen elnevezésű évfordulók napját. Azokat a Battonyán házasságot kötött, jubiláló házaspárokat hívták meg, akik 25, 50, vagy 60 éve kötöttek házasságot. Tíz pár érkezett az ünnepi rendezvényre a házasságkötő terembe. Szegedről, Orosházáról, Békéscsabáról is hazatértek e jeles eseményre.

Csete Ilona Csete Ilona

Idén, a házasság hete alkalmából rendezett ünnepségre tíz házaspár érkezett Forrás: Facebook

Balázsné Szabó Erzsébet intézményvezető köszöntőjében kiemelte, a jubiláló házaspárok és az együtt eltöltött éveik példák mindenki számára. A házasság örökkévaló értékeit hangsúlyozzák személyes életútjukkal. Lénárt Anna anyakönyvvezető előtt a párok megerősítették sok évvel korábbi fogadalmukat, majd átvették Boros Csaba polgármestertől és Balázsné Szabó Erzsébettől a díszoklevelet és az ajándékcsomagot. Meglepetésként pezsgős koccintás és ünnepi torta várta őket. Az ünnepségen jelenlévő jubiláló házaspárok: 60 éve mondta ki a boldogító igent Kiss István és Gyöngyösi Julianna; 50 éve férj és feleség Dohányos András és Dimák Mária Zsuzsanna, Dorogi Próka és Izsák Mária Magdolna, Halász István és Habalik Julianna, Lakita Sándor és Ludaity Irén, Tóth László Bálint és Knébel Márta, Tóth Sándor és Robotka Irén. 25 éve kötött házasságot Bíró Mihály és Mák Erika, Kovács Levente és Molnár Katalin, Kurunczi Gábor és Czukutyán Szilvia.

