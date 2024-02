– Vandáék három kecskével és egy báránnyal érkeztek, az állatokat is beöltöztették, s ugyancsak végiggyalogolták az utat. Óriási sikert arattak, nagyon sokan jöttek oda hozzánk miattuk. A menetben egyébként is szinte mindenki jelmezt öltött erre a délutánra – osztotta meg élményeit Nógrádi Csilla.

Vandáék, ahogy Csilláék, szinte végig cukorkát is osztogattak az érdeklődőknek, akik kifejezetten jól fogadták az „életédesítőt”.

– Számunkra nagyon komoly visszajelzés volt, hogy sokan kifejezetten várták, hogy találkozhassunk. Amikor például bementünk a Lencsési lakótelepre már többen is készültek az érkezésünkre. Természetesen beszélgethettünk gyermekes családokkal, középkorúakkal, de legalább ilyen különleges élményt jelentett számunkra, hogy egy idős házaspár csak azért jött el, hogy közös fényképet készítsen velünk, és azt elküldje unokáinak. Egyébként is nagyon sok fotó, szelfi készült. Nagyon hálásak vagyunk az odafigyelésért, a kedves fogadtatásért, minket is feltöltött, és reméljük, hogy mi is tudtunk adni valamit.