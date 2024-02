Hamzáné Szécsi Ágnes, a Szarvasi Turisztikai Kft. ügyvezetője részletezte: a 2023-as év a 134 ezer 551 vendégéjszakájával turisztikai szempontból kedvező évnek bizonyult, hiszen a számok több, mint 13 ezerrel túlszárnyalták a 2022. évit. Ez pedig több tényezőnek tudható be. Például új magánszálláshelyek nyíltak, a helyi attrakciók is tovább bővültek, valamint az egész nyáron nyitva tartó Munkácsy Most kiállítás is sok vidéki vendéget vonzott a Tessedik Sámuel Múzeumban.

Az ügyvezetőtől megtudtuk, hogy az újdonságokon túl a Körösök közelsége a Szarvasra látogatók nagy kedvence, hiszen ez sok aktív szórakozásnak ad teret. Ilyen többek között a horgászat, a vízi sportok, az úszás, az evezés, a SUP-ozás, a sárkányhajózás és a sétahajózás, de egyre többen keresik fel a Szent Klára Gyógyfürdőt is, amely rossz idő esetén is fürdőzési és sportolási lehetőségeket biztosít.

A Szarvasi Gyógyfürdőbe 2023-ban 43 ezer fő látogatott el, ami több mint az előző évek forgalma. A legtöbben a nyári hónapokban látogatja a fürdőt. Jelentős továbbá a hideg téli napok vendégszáma is, amikor a termálvizes medencék és a szaunák jelentik a legnagyobb vonzerőt. A sportegyesületek és az egyéni sportolók pedig egész évben használják a gyógyfürdőt.

A Szarvasi Vízi Színház az ország egyetlen víz feletti színpaddal rendelkező szabadtéri színháza. Fotó: MW-archív

Hamzáné Szécsi Ágnes elárulta, hogy az úgynevezett a TOP3 attrakciónak Szarvason még mindig a makettpark, az arborétum, valamint a Körösvölgyi Állatpark számít, amelyek a városban a legnagyobb látogatószámmal bírnak.

A város életében nagy jelentőséggel bír még a Szarvasi Vízi Színház, amely az ország egyetlen víz feletti színpaddal rendelkező szabadtéri színháza, és ahol a nyár folyamán júniustól egészen szeptember végéig, a hét minden napján fizetős, illetve ingyenes színházi előadások, zenés, prózai estek várják a vendégeket.

A szarvasi turizmust szintén fellendíti az, hogy immár kibővült kerékpárutakkal rendelkezik a város és környezete, ami kellemes túrákra ad lehetőséget. Ez utóbbinak köszönhetően a Tourinform irodában rekordévet döntöttek tavaly a kerékpárbérlés tekintetében. A biciklis kirándulók túraútvonalait pedig helyi kerékpáros túratérkép segíti, amiből tájékozódhatnak a helyi programokról és látnivalókról is.

Végül az ügyvezető elmondta, bizakodóak a jövőre nézve is a szarvasi turizmus tekintetében, hiszen 2023-ban két turisztikai pályázat is befejeződött a városban, amelyek programjait, kellemes környezetét már 2024-ben élvezhetjük. Az egyik a Kacsa-tó és környezetének komplex fejlesztése, valamint az Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése, melyek átadóünnepségét karácsony előtt tartották.