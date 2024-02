Az egyesület elnöke, Lázár Attila is beszélt arról, hogy egyre kevesebb a disznóvágás – pedig, mint hangsúlyozta, egy hízó egy egész évre elegendő élelmiszerrel látta el egykor a családokat –, ezért fontos bemutatni egy-egy ilyen rendezvény keretében. A most levágott sertést fel is dolgozzák később, és jótékonysági céllal különféle rendezvényeken készítenek majd a javakból ételeket.

A Vésztői Városüzemeltetési Iroda is képviseltette magát egy gárdával a kolbászkészítő-versenyen. Nem vésztői, hanem egy kapott recept alapján csabai módon fűszerezték a kolbászt, azaz nem raktak bele borsot, illetve a szokásosnál több paprikát és köményt, valamint kevesebb fokhagymát használtak. Az asztal díszítésére is nagyon ügyeltek, és ahogy a hétköznapokban, a munka során, most is igazi csapatként dolgoztak, mindenkinek megvolt a feladata.

A Vésztői Polgárőr Egyesület tagjai elárulták a titkos receptet: a szívüket és lelküket is belerakták a készülő kolbászba, azt remélve, hogy ettől lesz majd nyerő. A hagyományos fűszerezés mellett döntöttek, a borstól a paprikáig a szokásost használták. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy házi alapanyagokkal dolgoztak. Kiemelték azt is: nemcsak az asztaluknál, hanem az egész fesztiválon is rend uralkodott, erről több egyenruhás társuk gondoskodott.