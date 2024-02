Télűzés busókkal 58 perce

Busókkal űzték el a telet a kovácsháziak - galériával

A mohácsiak farsangi busójárása sok más nép hiedelemvilágában is megtalálható. Télűző, termékenységet varázsló ünnep. Nyolc éve már, hogy megyénkben is megjelenik. Ugyanis mezőkovácsháziakkal együtt űzik el a telet a busók nagy sikerrel. Vasárnap több százan csatlakoztak hozzájuk. A helyszínen az utánpótlással, egy kis busóval is találkoztunk.

Csete Ilona Csete Ilona

Hajdan a mohácsi sokácok tülkölő, kereplő, kolompot rázó busócsoportjai házról-házra járva végezték megtisztító, bőségvarázsló rítusaikat, amiért a gazdáktól ételt-italt kaptak. Mára a mohácsi busójárás is turisztikai attrakció lett, amikor több tízezren érkeznek a városba, hogy megcsodálják a beöltözött maskarásokat, akik a Duna-parton és a környező utcákban iszonyú zajt keltve ünneplik a tél végét, a tavasz kezdetét. A mohácsi busójárást 2009-ben az UNESCO az emberiség szellemi kulturális öröksége részévé nyilvánította, így első magyar örökségelemként került fel a reprezentatív listára. A busójárás kezdetére több százan érkeztek Mezőkovácsháza főutcájára

Fotó: A szerző felvétele Ebből a fantasztikus látványosságból kapnak évről évre ízelítőt egyre többen Mezőkovácsházán. A helyiek mellé más településekről is sokan érkeztek: a köröstarcsai nagycsaládosok például egy egész buszt megtöltöttek, de találkoztunk gyulaiakkal, orosháziakkal, battonyaiakkal is. Miközben a városi könyvtár emeletén zajkeltő eszközöket és álarcokat készítettek a gyermekprogram résztvevői, az igazgató, Albertus László elmesélte, hogyan kezdődött ez éppen nyolc esztendővel ezelőtt. – Egy helyi képviselő volt kapcsolatban a mohácsi busókkal, 2016-ban így kezdtük szervezni, Mezőkovácsházára hívni őket. Szerettük volna itt, helyben megmutatni ennek a télűző hagyománynak az eredetét, a külsőségekben való megnyilvánulását, s hogy milyen táncok, énekek kapcsolódnak hozzá. Születtek még ötletek, miként szórakoztassuk a családosokat, a kisgyermekeseket, így lett minden alkalom elé hirdetve kézműveskedés. Bevált. Szeretik az emberek. A Covid évében elmaradt, de azóta is töretlen a busókkal való télűző vasárnapunk – mesélte Albertus László.

Busókkal űzték el a telet a mezőkovácsháziak Fotók: Csete Ilona

A busók mellett zenekar és kiszebáb is volt Mindig hívnak a kovácsháziak néptáncosokat, vasárnap Mahovics Tamásék érkeztek és álltak a menet élére, megtáncoltatták a felvonulókat, akik előszeretettel fotózkodtak a busókkal, a táncosokkal. A hangulatot pedig a Királyhágó zenekar fokozta. A menet élén haladt (pontosabban vitték) Rőzse Rozi, a kiszebáb, valamint Mucsi Pál, Kovalcsik András – ők úgy pattogtatták a karikás ostorukat, ahogy senki más. Varga Dominik Martin, a 10 éves kovácsházi kisfiú rajongója a mohácsi busóknak. 4 éves korában vette fel először az eredeti busó álarcot és a hagyományos maskarát, amit Mohácson csináltattak. Dominik zajkeltő eszközeit is magával hozta a felvonulásra és szórakoztatta a közönséget ostorozással is.

