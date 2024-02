A Békés Megyei Könyvtárban, már évek óta szerveznek közösségi kiállításokat.

– Minden évnek van egy témája, melyhez kapcsolódóan várjuk minden felajánlónak a támogatását, apró figurákkal, dokumentumokkal, használati tárgyakkal, képeslapokkal – mondta Juhász Zoltán, az intézmény igazgatója. – Tehát nagyon széles a kínálat, amit egy-egy ilyen közösségi kiállításnál ki tudunk állítani. Az idei téma a Kalandok Aprajafalván címet viseli és a hupikék törpikékhez köthető, melyet a gyermek könyvtárosok helyeztek ki a fiatalok közreműködésével. Különböző figurák, törpök, de könyvek és illusztrációk is egyaránt megtalálhatóak. A tárlat mellett egy játékos fotófal is található, így akár fényképeket és csoportképeket is lehet készíteni a kiállítás környezetében. – Egy gyermek előadással is készültünk a hupikék törpikék világát megidézve. Ez egy játékos interaktív foglalkozás volt, melyet Szegedről sikerült elhozni az Europe Direct tájékoztató központ segítségével. Interaktív foglalkozásra vártuk a gyerekeket és csoportokat. Nagyon jó volt látni, hogy a rajzfilm hatására sok érdeklődőt sikerült bevonzani a könyvtárba.

Szarka Judit, az Europe Direct Információs Hálózat békéscsabai irodájának vezetője elmondta az interaktív foglalkozással kapcsolatban, hogy az esemény apropóját az adta, hogy az idei év első félévében az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét Belgium tölti be. A törpök pedig innen származnak és ezért gondolták, hogy ebben az évben egy ehhez köthető programot csinálnak, ami Belgiummal és belga mesével kapcsolatos.