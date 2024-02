Minden vármegyéből egy-egy védőnő vehette át a gyermekvédelem hazai úttörőjéről elnevezett Steller Mária-díjat. Az elismeréseket a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által rendezett házasság heti konferencián, csütörtökön adták át a Budapesti Corvinus Egyetemen. A résztvevőket Hornung Ágnes, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára köszöntötte, aki elmondta, 2022-ben a gyermekek háromnegyedének éltek házasságban a szülei.

A mozgalom már több mint tíz hazai családbarát egyetemmel áll kapcsolatban, ezek a felsőoktatási intézmények mentálhigiénés, párkapcsolati, családi életre felkészítő kurzusokat, valamint családbarát munkavállalói gyakorlatokat működtetnek. Ezeket Jancsák Csaba, a Szegedi Tudományegyetem docense, ifjúságkutató oktatója; Kamuti Hajnalka, az Óbudai Egyetem Esélyegyenlőségi Bizottságának vezetője; valamint Pongrácz Attila, a Széchenyi István Egyetem dékánja mutatta be a konferencián.

A díjkiosztó előtt dr. Szabó Enikő helyettes országos tiszti főorvos elmondta, a védőnők nemcsak egészségügyi dolgozók, hanem pszichológusok és pedagógusok is, a család bizalmasaivá válva. A családi problémák megoldásában nagy szerepük van. Ha a gyermek életét veszélyeztető helyzetet látnak, határozottan fel tudnak lépni, kérve a társhatóságok segítségét.

A 2020-ban alapított díjat idén vármegyénkből Kinyóné Pável Éva kaszaperi védőnő kapta, aki négy gyermeket nevel párjával. A díj átvétele után nyilatkozott hírportálunknak.

Békés vármegye kitüntetettje az orosházi Kinyóné Pável Éva

– Kaszaperi vagyok, a főiskolás éveim alatt már jelezték, ha végzek, számítanak rám a településen. 2009-ben így is történt. 2012-ben, első gyermekem érkezését várva, a munkámat felváltotta a gyermeknevelés. Három gyermekünk született az évek alatt, majd 2018-ban folytattam a védőnői hivatásomat. 2023 májusában ismét anyai örömök elé néztem. A most 8 hónapos kislányunkkal itthon vagyok. Amikor megkeresett Lacziné Ficzere Erika, a területi vezető védőnő, hogy díjátadóra készüljek, nagyon meghatódtam, hiszen ez az elismerés megtisztelő számomra. Ráadásul az örömbabázás idején vehettem át – és velem volt legkisebb gyermekünk is. Nem szakadtam el a munkámtól, vannak csoportjaink, az anyukák hívnak, írnak nekem, kikérik számos esetben a tanácsomat. A kaszaperi közösségépítésben igyekszem részt venni, a baba-mama klub kiváló helyszíne az anyukáknak, ahol találkoznak, megerősítik egymást abban, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, megoszthatják tapasztalataikat is egymással. S ha közben hozzám fordulnak, az azt jelenti, bizalmi kapcsolatot sikerült kialakítanunk – tette hozzá a díjazott.

Anyaság plakett A 2020-ban alapított védőnői díj célja a területi védőnők kiemelkedő szakmai munkájának, elhivatottságának az elismerése, valamint a társadalom figyelmének felhívása a védőnők áldozatos munkájára, különös tekintettel a három év alatti gyermekes családok támogatására. A díjat minden évben minden vármegyéből és a fővárosból egy védőnő kapja. A díj: Anyaság plakett, Bessenyei Odette szobrász alkotása, valamint oklevél.

Az idei Steller Mária díj kitüntetettjei a fővárosi átadó ünnepségen. Minden vármegyéből egy védőnő vette át az elismerést.