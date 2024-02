Bessenyeiné Papp Kitti, a Védőburok Nappali Ellátás intézményvezetője visszaemlékezett, 2022. február 14-én alakult meg négy alapító taggal náluk az Anonim Alkoholisták csoportja. Ismertette: a névtelen alkoholisták olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással a tapasztalataikat, erejüket és reményüket annak érdekében, hogy megoldják közös problémájukat, és megtalálják a kiutat az alkoholfüggőségből.

Az anonim alkoholisták csoportjában egyre több alkoholfüggőnek tudnak segíteni abban, hogy nemet mondjon. Illusztráció / Shutterstock

A csoport tagjai tehát egyaránt segítenek másoknak és maguknak is az alkoholizmusból a józanság útjára lépni. Hozzátette: egyetlen feltétele annak, ha valaki csatlakozni akar a csabai Anonim Alkoholisták csoportjába az, hogy meglegyen benne az ivás abbahagyásának vágya. Nyitott gyűléseik vannak minden hétfőn 17 órától a Védőburok Nappali Ellátásnál, amikhez bárki csatlakozhat.

Örömmel tapasztalják, hogy egyre bátrabban keresik fel a csoportot újabb és újabb segítségre szoruló, függőségben szenvedő emberek.

Ez abból is látszik, hogy amíg két évvel ezelőtt mindössze négy taggal indult a csoport, úgy a kezdeti hírelési nehézségek után ma már mintegy 25 állandó tagjuk van. Ez köszönhető többek között annak is, hogy jó kapcsolatot ápolnak a Békés Vármegyei Központi Kórház Addiktológiai Osztályával, ahol engedélyt kapnak a rehabilitáción résztvevő betegek arra, hogy az izolációjukat követően ellátogassanak hozzájuk gyűlésekre. Ezentúl a régebbi tagok szolgálatot is teljesítenek a híreléssel kapcsolatban olyan formában, hogy a látókörükbe kerülő alkoholistáknak névjegykártyákat adnak, és elirányítják őket a gyűlésekre.

A születésnaphoz természetesen torta is járt.

Bessenyeiné Papp Kittitől megtudtuk, a csoport sikerét tekintve elmondható, hogy egyre több olyan tagjuk van, aki átlépte először a fél-, majd az egy éves józanságot is. Magának a közösségnek pedig igen erős megtartó ereje van, amit a csoport neve, az Együtt könnyebb is jól szimbolizál. Hozzátette, a sikert az is erősíti, hogy a csoport tagjai a Védőburok Nappali Ellátásnál egyéni terápiákon is részt vesznek, ami a közösséghez való tartozással együtt rendkívül hatékony segítség.

Végül az intézményvezető megerősítve a fentieket azt üzente a segítségre vágyó alkoholfüggőknek, hogy legyenek nyitottak és menjenek el hozzájuk bátran. Csatlakozzanak a közösségükhöz, nézzék meg, hogyan működnek, ismerkedjenek meg a tagokkal és forduljanak nyugodtan a segítség irányába. Mert nincsenek egyedül, és van megoldás a problémáikra. Hozzátette: azt sem küldik el, aki ittasan érkezik hozzájuk, vagy éppen nem hozta meg a döntését a leszokással kapcsolatban.