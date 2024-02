Békésnek négy testvértelepülése van, három magyarok lakta település a Kárpát-medencében található, valamint a lengyelországi Myszkow-val működnek ilyen módon együtt. 2023-ban is számos találkozót tartottak. Az anyagból kiderült, hogy a testvértelepülések idén is részt vettek a békési rendezvényeken, például a Madzagfalvi Napokon, vagy éppen a Békési Kolbászvigalom programján.

Tavaly nyáron írta alá a békési delegáció a testvérvárosi szerződést Bihar településsel, amelynek része Hegyközkovácsi, a békésiek testvérfaluja. Magyarittabé és Bihar vezetőivel havi rendszerességgel egyeztet Polgár Zoltán alpolgármester. A békésiek delegációja tavaly Magyarittabét és Bihart kereste fel. A lengyelországi kapcsolat ápolásáért Deákné Domonkos Julianna, a Bihar-Hegyközkovácsiért Mucsi András önkormányzati képviselő felel.

Mucsi András, a képviselő-testület humán és szociális Bizottságának elnöke a képviselő-testület ülésén elmondta: a cél az, hogy lehetőség szerint ne csak protokollárisan, vezetői szinten történjenek meg a találkozások, hanem a lakosság szintjén is épüljenek is kapcsolatok. Ebben nagy szerepe van például a református egyháznak. Tavaly írták alá a Hegyközkovácsiban és Békésen működő református egyházközségek testvérgyülekezeti megállapodást, és ez a kapcsolat élénk. Nyáron 40 kovácsi nyaralt Dánfokon, és hatvanan jöttek el főzni a Madzagfalvi Napokra. Magyarittabé református közössége és a békésiek között is van kapcsolat. Gyergyószentmiklós kapcsán már korábban is voltak együttműködések magánszemélyek és intézmények szintjén.

– Ezt szeretnénk erősíteni – fogalmazott a békési képviselő.