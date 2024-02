Beol podcast 50 perce

A szülőktől kapott minta egész életünkre hatással lehet: vendégünk Szicsek Margit

Vendégünk Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus, akivel ezúttal a szülőtípusokról beszélgetett Vásári Erzsébet újságíró. Mint kiderült, több „mérgező”szülőtípus is van. Gyermekeik pedig felnőve számos nehézséggel állhatnak szemben. Ezért is különösen fontos a gyermeknevelésben megtalálni azt a bizonyos arany középutat, amiben megvan a szigor, de csak egészséges mértékig, és a gyengédség is szülőtől a gyermek felé.

Vásári Erzsébet Vásári Erzsébet

Szicsek Margit Fotó: Bátori Attila

