Az évszázadok során bizonyos kultúrákban hagyományává váltak, hogy a nagyböjt előtt palacsintát fogyasszanak. Ez az utolsó alkalom, hogy a vallási hagyomány követői élvezzék a finom falatokat, mielőtt meghatározott időre elhagynák azokat. Minden nemzetnek megvan a saját jellegzetes palacsintája és bár minden ország palacsintája más és más, a legfontosabb összetevők között mindig megtalálható a liszt, tojás, cukor, tej és/vagy víz.

Számos változata ismert, legyen az édes vagy sós, emellett többféle módon is elkészíthető. Az alakjára vonatkozóan is különböző változatok vannak. Míg a francia és a magyar palacsinta sima és lapos, addig az amerikai és japán palacsinta légies és könnyű. Tehát a palacsintának rendkívül sokféle változata és tölteléke létezik. Bármikor és bármilyen alkalomra könnyedén elkészíthetjük. Nemcsak az ízek, hanem az élmények világát is felfedi előttünk. Ezért elhoztunk egy jól bevált receptet a mindmegette.hu oldaláról.

HOZZÁVALÓK

2 db tojás

1 csipsó

2 dl tej

1 dl szódavíz

20 dkg liszt

2 ek étolaj

ELKÉSZÍTÉS