Az önfeledt szórakozás, sok beszélgetés és hajnalig tartó tánc mellett a jótékonykodásé lesz a főszerep az Orosházi Dr. László Elek Kórház jótékonysági báljában. A rangos közéleti eseménynek ismét a Petőfi művelődési központ ad helyet március 2-án. Az eseményre belépők és támogatói jegyek már kaphatók, erről bővebben a kórház weboldalán olvashatnak.

– A kórházi bál több mint egy évtizede meghatározó közéleti eseménye Orosházának, ami alkalmat ad arra is, hogy a város gyógyító intézményét támogassák magánszemélyek és cégek – fogalmazott a kórház főigazgatója. Dr. Bozsár Stefánia elmondta, a 13. kórházi jótékonysági bálat a Mályvavirág Alapítvány támogatásával rendezik, ezért a bál bevételéből idén a nőgyógyászati feladatok ellátását támogatják.

– Ebben az évben többféle adománycélt jelöltünk meg. A gyorsabb, hatékonyabb és pontosabb szövettani vizsgálatok elősegítésére a kórház citológiai laboratóriumába új, modern vizsgáló mikroszkópot kívánunk vásárolni, emellett a vizsgáló bútorzatának megújítását is tervezzük. De fontos, hogy komfortos legyen az a környezet, ahol a vizsgálat, vagy a gyógyítás történik. Idén erre is hangsúlyt fektetünk. A nőgyógyászati szakrendelőbe új bútorokat, míg a szülőszobára a szülőágyak közé új térelválasztókat tervezünk beszerezni. Emellett a Mályvavirág Alapítvány és az orosházi önkéntesek felajánlották, hogy kifestik a nőgyógyászati rendelőt- és a fekvőbeteg osztályt, az ehhez szükséges festék egy részét is a bál bevételéből kívánjuk biztosítani – ismertette a célokat az igazgató.

A közös munka fontos állomása a bál

Ahogy a kórház új nőgyógyász szakorvosa, dr. Sövényi Mária fogalmazott, Finnországban méhnyakrákban évente 1-2 nő hal meg, Magyarországon 400, így ezen a téren is van még teendő. Ezt a megelőző és támogató munkát segíti a Mályvavirág Alapítvány, amelynek célja a humán papillomavírus (HPV) megelőzése és a nőgyógyászati daganattal érintettek segítése.

– Az Orosházi Mályvavirág Pont sok önkéntese tesz azért nap mint nap, hogy felhívja a nők figyelmét a szűrővizsgálatok fontosságára és támogassa, segítse azokat, akik valamilyen nőgyógyászati jellegű daganatos betegséggel küzdenek. A kórház orvosai, ápolói, az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai és az orosházi mályvások sok programban közösen gondolkodnak és dolgoznak, hogy Orosházán és a térségben is sokkal tudatosabban éljenek és egészségükre jobban ügyeljenek az itt élő nőkők. Ennek a közös munkának az egyik fontos állomása a márciusi jótékonysági bál. Bízom benne, sokan megmozdulnak a jó ügy érdekében és akár jelenlétükkel, akár adományaikkal támogatják a kitűzött célokat – zárta dr. Bozsár Stefánia.