A korábbinál kevesebb adminisztráción túl képes kiszolgálni a vállalkozások ügyviteli rendszerének adatigényét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új, elektronikus áfarendszere. Az eÁFA-szolgáltatásban elérhető adatok kiegészíthetők, és a rendszerbe az adózói döntések is beilleszthetők. A havi bevallók február 20-ig, a negyedévesek április 22-ig, az éves bevallók pedig jövőre nyújthatják be először bevallásukat az eÁFA-ban. A NAV, ahogy eddig is, úgy továbbra is számít a felhasználók észrevételeire, hogy a gyakorlatban felszínre kerülő igények alapján finomítsa az eÁFA szolgáltatásait.

Az eÁFA legfontosabb funkciói közé tartozik a forrásadatok letöltése, szerkesztése, a bevallás tervezetének elkészítése a webes felületen, a bevallás előellenőrzése és beadása, valamint a gép-gép kapcsolatot használók számára az adateltérésekre figyelmeztető üzenet. Az eÁFA-val a NAV sztenderd adókódokat vezetett be. Ezek és az ezeknek megfelelő beszédes adókódok meghatározzák a bizonylat tételeihez kötődő bevallási sorokat. Lényeges előny, hogy azoknak az áfaalanyoknak, akik a bevallásukat az eÁFA-ban intézik, nem kell M-lapon is adatot szolgáltatniuk.

Az eÁFA webes felületét azok használhatják, akik egy adott bevallási időszakban összesen 100 ezernél kevesebb számlát kezelnek, ennél több bizonylat esetén a rendszer használata gép-gép kapcsolaton keresztül biztosított. Természetesen utóbbi akkor is választható, ha a kezelt számlák darabszáma nem éri el a 100 ezret, de az adott vállalkozásnak ez a forma az előnyösebb.

A tavaly december 31. utáni adómegállapítási időszakokra február 1-jétől tehát háromfélképpen is beadható az áfabevallás: az eÁFA-ban gép-gép kapcsolaton keresztül, az eÁFA webes felületén, és ÁNYK-nyomtatványon. Ha valaki ugyanarra az időszakra több módon is beadja bevallását, a NAV az elsőként benyújtottat veszi figyelembe.