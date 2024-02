Idén már nyolc éve lesz, hogy tagja a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club edzői csapatának. Ahogy a klubja ismertetőjében írják: „Fő profilja az utánpótlás, gyermek korosztály nevelése és képzése”. A Kölyökből Atléta Program keretén belül edzői csapatával a kisgyermekek számára kínál rendkívül szórakoztató edzéseket a Kopp Békéscsabai Atlétikai Clubnál. Benkő Balázst, a csabai atléták utánpótlás szakágvezetőjét kérdeztük.

Súlyos egészségromlást okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt pénzbüntetésre ítélt egy 44 éves büntetlen előéletű békéscsabai, és egy 52 éves, szintén büntetlen előéletű okányi férfit a a Békéscsabai Járásbíróság a Békéscsabai Járási Ügyészség vádirata alapján.

Kicsi falu nagy farsangi forgataga – így összegezhetnénk röviden a hétvégi, kardoskúti kavalkádot. Ám ennél jóval többet is kínált a résztvevőknek az önkormányzat támogatta program.

A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója, Demeter Szilárd volt kedden a 18 éve indult, tehát nagykorúvá vált Békéscsabai Irodalmi Estek rendezvénysorozat 199. állomásának vendége. Többek között beszélt arról is, hogy manapság mindenkinek van véleménye, és viccesen hozzátette, az a probléma, hogy ezt el is mondja. Az eseménynek a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium díszterme adott otthont, és az telt ház, csaknem kétszáz érdeklődő előtt zajlott.

Ingyenes ivartalanítási akcióra hívta fel a cica- és kutyatartók figyelmét az Orosházi Állat- és Természetvédő Egyesület.

Kisbíró dobolta ki szerdán a békéscsabai piacon, mire érdemes figyelni, ha nem akarunk internetes csalás áldozataivá válni. A rendőrség felkérésére Lischka Gábor vőfély, hagyományőrző betyár "hangoskodott", mire a vásárlók megálltak, meghallgatták, sőt videózták is a vicces, tanulságos rigmusokat.

Orosháza önkormányzata a helyi kéklámpás szervezeteket több százezer forint értékű eszközzel támogatja minden évben. Ezzel is kifejezve Orosháza közösségének háláját és köszönetét. Szerdán reggel a polgármester a tűzoltóságra érkezett tárgyadománnyal.

Egy szabadnapos mentős sietett elsőként az elütött nagymama és a két és fél éves kisfiú segítségére. A térfigyelő kamera mindent rögzített.

Vig Mór, a Lánchíd-botrány egyik főszereplője nem vetette meg a fényűzést: egzotikus nyaralások, luxusautó, jacht – a közösségi oldalán gyakran kérkedett az életmódjával, derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

Az orosházi 100 éves Kovács Lajos számára felejthetetlen nap a szerda. Ekkor érkeztek hozzá a köszöntők az Ezüst Fenyő Idősek Otthonába. Hatalmas torta várta a születésnapost és fia mellett sok jó barát, ismerős.

Újra, második alkalommal is kiadta a Munkácsy Mihály Múzeum a Munkácsy capriccio című kötetet. A békéscsabai intézményben szerdán mutatták be a könyvet, amely nemcsak a festőfejedelem életútján és életművén vezeti végig az olvasót, hanem egy idővonal segítségével kitekintésre is lehetőséget ad, hogy abban az időszakban mi történt a nagyvilágban.