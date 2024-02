A vendégéjszakákat tekintve túlszárnyalta a 2023-as év 2022-t Szarvason. Ez köszönhető többek között új magánszálláselyek nyitásának, a helyi attrakciók bővülésének, és a város régóta meghatározó intézményeinek, valamint történelmi helyszíneinek.

Társtettesként, folytatólagosan nagyobb értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat a Szeghalmi Járási Ügyészség egy 71 éves büntetett előéletű nyíradonyi illetőségű, de hajdúbagosi tartózkodási helyű férfi, a fia, egy 51 éves büntetlen előéletű derecskei férfi, valamint egy 59 éves büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő hajdúsámsoni férfi ellen, akik egy elhagyatott telephelyről tulajdonították el az értékeket.

Munkácsy Mihály tíz festményét dolgozta fel a Háromszék Táncegyüttes, az egyedülálló látványvilággal bíró, kortárs gondolatokat is közvetítő táncszínházi előadást a napokban mutatták be Sepsiszentgyörgyön. A darabot egyrészt Tapasztó Ernő aradi színész-rendező, másrészt Farkas Tamás, a békéscsabai Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője rendezte, és ő volt a produkció koreográfusa is – sőt, az egész produkció ötlete tőle származik.

Egy kényszerpihenőt már be kellett iktasson a csapat, de legyőzték az akadályokat, így folytatódik a kaland.

A napokban tartották meg Eleken az önkormányzat képviselő-testületének idei első ülését, amelynek a nyílt részén 14 napirendi pontot tárgyalt a grémium, majd zárt ülésen folytatták a munkát, ahol további 3 napirendi pontot tárgyaltak.

A hatalom áldozatának állította be magát a hídpénzbotránnyal is összefüggésbe hozott, sok száz milliós számlagyár irányításával gyanúsított Vig Mór a mai büntetőperén. Az Amnesty-vezér testvére arra utalt, hogy csak a közelgő választások miatt van letartóztatva. A ma éppen egy csalási ügyben magát bűnösnek valló jogász kijelentése persze könnyedén cáfolható.

Egyaránt ezüstérmet szerzett a stuttgarti gasztroolimpia keddi versenynapján egyéniben a Békés Vármegyei Culinary Team két mesterszakácsa, Szeidler Zsolt és Szokai Imre.

Ismét megrendezte hagyományos farsangi mulatságát az Ágota Közösség. A körösladányi Dr. Asztalos Miklós Művelődési Házban tartott kedd délutáni programon közel 150 gyermek és nevelőszülő érezhette jól magát kötetlenül.