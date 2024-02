– Nekem sokat adtak a békési találkozások, és bízom abban, hogy ezt nem csak én éreztem így – értékelte lapunknak adott interjújában Novák Katalin köztársasági elnök azt a január végi három napot, melyet vármegyénkben töltött. Beszélgetésünk során szóba került az is, mivel motiválhatók a fiatalok, hogy a térségben telepedjenek le, de az ukrajnai háborút és az idei választásokat is érintettük, illetve kitértünk arra is, hogy miért nyilvánította 2024-et a mozgás évének.

Az év iskolarendőre” címmel tüntette ki a napokban Medve Zoltán rendőr zászlóst, a Gyulai Rendőrkapitányság körzeti megbízottját dr. Kuczik János rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes és Óberling József rendőr ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője.

A könyvek, az olvasás iránti szeretet, a kötetek iránti érdeklődés felkeltését számos módon elérhetik. A battonyai román iskolában is láttunk erre egy jó példát.

Nagy sikerű bált rendezett a Karácsonyi János Katolikus Iskola Alapítvány és a Gyulai Katolikus Óvodásokért Alapítvány pénteken este a fürdővárosi Park étteremben.

Mintegy harminc csapat gyúrta, fűszerezte, készítette a kolbászt szombaton Szeghalmon, a városi sportcsarnokban, az önkormányzat és a művelődési központ által szervezett disznótoros rendezvényen, amelyen pálinkák és tradicionális házi sütemények szintén ringbe szálltak. A látogatókat hagymás vérrel, toros káposztával és sült kolbásszal kínálták, akik az adományaikkal az újtelepi óvoda gyermekeit segítették. Arra is koccintottak, hogy Szeghalom idén 40 éve város.

Újabb fordulat: ismeretlen elkövető ellen tett bejelentést a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál Tényi István, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt, miután az Action for Democracy vezetése bevallotta: Soros György adta a dollármilliókat a magyar baloldalnak – tudta meg a Mandiner.

Felfoghatatlan állatkínzásról számolt be a Bodolai Ferenc Add a Mancsod Alapítvány.

A harmadik játszma hozott csak szoros párharcot szombat délután a Vasas Óbuda és a Swietelsky-Békéscsaba női röplabda Extraliga rangadón. A viharsarkiak pont nélkül maradtak és mivel a Kaposvár nyert pénteken a DVTK ellen, ezzel elveszítették a második helyüket az alapszakaszban.

Pszichiátriai betegektől akart pénzt szerezni a Gyulai Járási Ügyészség szerint az a 20 éves gyulai férfi, aki ellen rablás kísérlete és felfegyverkezve elkövetett rablás miatt emeltek vádat. A vádlott több évre kerülhet rács mögé – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészségen.