A hátrányos helyzetűeket segítik azzal a projekttel Sarkadon, amely a napokban indult el. A programba legalább 256 sarkadit vonnának be, akiket kilenc szociális munkás támogatna.

Vendégünk a Békés Vármegyei Körösök Völgye Vitézi Bandérium Hagyományőrző és Kulturális Egyesület alapító tagja, Lischka Gábor volt, akivel a hagyományőrzők életéről, személyes életútjáról, de kisbírói- és vőfélyi munkájáról is beszélgettünk.

Ketten kezdték, ma már közel húsz résztvevője van minden héten az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Irodája (EFI) által szervezett Gyalogló Klubnak. A tavaly ősszel összesen lesétált 84 kilométeres túra az egészség megőrzése mellett jutalommal is járt a tagoknak.

A mohácsiak farsangi busójárása sok más nép hiedelemvilágában is megtalálható. Télűző, termékenységet varázsló ünnep. Nyolc éve már, hogy megyénkben is megjelenik. Ugyanis mezőkovácsháziakkal együtt űzik el a telet a busók nagy sikerrel. Vasárnap több százan csatlakoztak hozzájuk. A helyszínen az utánpótlással, egy kis busóval is találkoztunk.

Nagy sikerrel rendezte meg a Korszerű és Hagyományokat Ápoló Szakképzésért Alapítvány és a Gyulai Szakképzési Centrum Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola a VII. Harruckern Jótékonysági Bált szombaton este az intézmény Wenckheim termében.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körösvölgyi Állatpark bemutatóhelyének különösen szemet gyönyörködtető része az állatpark félhektáros tavacskája, ahol a látogatók talán a legtöbb időt töltik nézelődéssel.

Habár a megmozduláson a Mi Hazánk és az LMP kivételével minden nagyobb ellenzéki párt részt vett, Gyurcsányéknak nem sikerült kihasználni a kegyelmi ügy okozta lélektani pillanatot, a Kossuth tér felét sem sikerült megtölteni.

Közösségi oldalán posztolt a miniszterelnök.