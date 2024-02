Elhunyt az orosházi Cseh István mesterfordrász. A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke 71 éves volt.

Halálra szúrta párját egy holland nő egy bérelhető, VII. kerületi lakásban – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

Egy férfi holttestére bukkantak túrázók vasárnap a Börzsönyben, a Kovács-patakban – közölték a Börzsönyi Speciális Mentők az oldalukon.

Szexuális erőszak miatt nyomoznak a rendőrök, emiatt vettek őrizetbe a napokban egy sarkadi férfit. Meg nem erősített információk szerint a többgyermekes édesapa begyógyszerezte és megerőszakolta az egyik lányát.

Egy 85 éves nőt, valamint saját nővérét is bántalmazta a Gyulai Járási Ügyészség szerint az a 63 éves eleki nő, aki ellen most könnyű testi sértés és annak kísérlete, továbbá garázdaság miatt emeltek vádat. A büntetlen előéletű vádlott próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre számíthat.

A magán és egyházi iskolákban, óvodákban is ugyanúgy jár a 32,2 százalékkal megemelt bér a tanároknak és óvónőknek, mint az állami intézményekben - hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára. A valaha volt legnagyobb tanárbéremelés folytatódik jövőre újabb 21 százalékos emeléssel.

Megjelent a szamóca a békéscsabai piac vásárcsarnokában is, ez azonban természetesen import, mégpedig görög. A Valentin-naphoz is kötődik ez a gyümölcs, akkor többen vették, amúgy még csak csipegetik a vásárlók, ugyanis 3200–3600 forint között alakul kilója. A multiknál is kapható, hasonló árfekvésben. A zöldségeknél viszont a magyar spenót már slágerzöldség.

A virtuális barátnőként működő „szerelmes mesterséges intelligencia chatbotok” többsége, amelyek barátnőnek mutatják magukat magányos emberek vigasztalására, valójában nagy mennyiségű, megdöbbentően személyes felhasználói adatot gyűjtenek és adnak el.