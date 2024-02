Orosházán, a városházi galérián látható mostantól az a kiállítás, ahol az Orosházi Festők Csoportjának 11 alkotója bemutatkozik. Jusztin Balázs festő méltatta alkotótársainak sokszínűségét, sokoldalúságát. Egy könyvet tartott a kezében, elhozta magával az Orosházi Festők 50 éves krónikája című kiadványt, ami a közösségük 1963 és 2013 közötti korszakát foglalta össze.

A klarinétos és a szaxofonos zenei produkció is nagy élményt adott.

– 61 évvel ezelőtt az orosházi festők megfogalmazták: képeket akarunk festeni! Azóta is ezt teszik. Itt és most 11 alkotó vallja ezt magáénak. A művészek széles skálán alkalmazzák a képalkotási technikákat. Selyem, akril, olajfestmény és tempera is látható. A lágy pasztell színektől az erős színtónusú képekig mindenre van példa. Vannak egyéni stílusú, nonfiguratív és szimbolikus és egyéni kompozíciók – ébresztett kedvet a nézelődésre Jusztin Balázs.

A zenei élményt két fiatal teremtette meg ezen a délutánon, ők a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, Rekeczki Ákos (klarinét) és Kiss Bence Máté (szaxofon). Nagy taps volt a jutalmuk.