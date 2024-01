Korábban megírtuk: több mint egymillió forint gyűlt össze decemberben a békéscsabai önkormányzat által szervezett Gubik Petra-koncerten, amelyet a belvárosi római katolikus templomban tartottak, és amelynek kedvezményezettje a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete. Ádász István elnök elmondta, idén lesz 20 éves az egyesület, az elődje pedig 75 éves. Ezt szeretnék az adományból egy májusi gálaműsorral megünnepelni a Jókai színházban, amelyen fellépne Érdi Tamás Liszt Ferenc-díjas zongoraművész is.

– Tervezünk 2024-ben egy ausztriai kirándulást is állami támogatásból, pályázat segítségével, illetve önerőből. Az úti cél Mariazell és környéke lesz. Szeretnénk a nyáron egy konferencia-sorozatot létrehozni, amelyen a fogyasztóvédelem, a rendőrség, a katasztrófavédelem közreműködésével hallhatnának a sorstársak a legfontosabb tudnivalókról, aktualitásokról, jogszabályokról. Naptárba illesztjük a dánfoki sárkányhajózást is, „szomszédolás” keretében pedig kisebb létszámú csoportokkal meglátogatnánk a szomszédos vármegyék egyesületeit, ahol szakmai tapasztalatcserére lenne lehetőség. Tartunk majd egynapos túrákat is a környéken, többször ellátogatunk színházba, illetve a fővárosi nagycirkuszba is. Ezek mellett folytatjuk az érzékenyítő, szemléletformáló rendezvényeinket is az iskolákban, a munkahelyeken – sorolta Ádász István, hozzátéve, megtartják a Fehér Bot Napját is, majd az adventet, a körzeti csoportok pedig szokás szerint saját programokat szerveznek.

– Az idei évünk egyik legnagyobb álma, hogy a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület tagjainak, a röplabdás lányoknak a segítségével csörgőlabda-bemutatót szervezzünk. Szeretnénk, ha a közös, önfeledt játék összejönne – fűzte hozzá.