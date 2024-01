Ahogy Párzsa László, az egyesület alelnöke elmondta, minden második héten, azaz minden páratlan héten rendeznek valamilyen programot, a közbeeső heteken pedig az Arany Évek Klub szervez eseményeket. Az egyesület és a klub közötti megállapodásnak köszönhetően a nyugdíjasok szabadon válogathatnak a különböző rendezvények között.

Az alelnök arról is beszélt, egyesületük évente körülbelül 26 programot szervez a megyében. A batyus bulin természetesen mindig van élőzene, szabad beszélgetés, illetve ekkor üdvözlik a közösséget és mutatják be számukra a soron következő programokat, ismertetik legfontosabb információkat.

A pénteki rendezvényt és a közösség életét azonban most egy sajnálatos esemény árnyékolja be. Kölesné Vandra Éva, az egyesület elnöke a közelmúltban otthonában balesetet szenvedett, emiatt jelenleg is kórházban ápolják. Az alelnök elmondta, ez rányomja a bélyegét a rendezvényre, azonban mégsem szerették volna, ha elmarad. Ahogy fogalmazott, egyrészt azért, mert az elnök asszonnyal közösen vállalták a programot, másrészt pedig azért, mert ő is szeretné, ha a távollétében is változatlanul követné az egyesület a korábbi elképzeléseit.