A bejáratnál Szarvas Péter polgármester, Nagy Ferenc és Varga Tamás alpolgármesterek, dr. Bacsa Vendel jegyző és dr. Kiss Gyula aljegyző fogadták a vendégeket, köztük az önkormányzati képviselőket, békéscsabai intézmények és cégek vezetőit, a város partnereit, a közélet szereplőit, többek között dr. Takács Árpád főispánt, Zalai Mihályt, Békés Vármegye Önkormányzatának elnökét és Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt.

Az M44-estől a bábszínházig

Levetítettek egy, az előző év közéleti, gazdasági, kulturális és sporteseményeiből összeállított prezentációt. A Modern Városok Program keretében folytatódott az M44-es építése, elkészült a térségi vásártér, a Wenckheim turista- és kerékpárút, a bábszínház, folytatódott a Munkácsy Negyed és a CsabaPark fejlesztése. Egyéb forrásból elkezdődött a vezetékes ivóvízhálózat kiépítése a Kenderföldeken, fejlesztették az extrém sportpályát, a MÁV-sporttelepet, utakat és parkolókat építettek többek között.

Bemutatták, hogy Békéscsaba zöld város, ennek jegyében fákat ültettek, kivágták a veszélyessé vált és kiszáradt egyedeket, virágosítottak, amellyel szakmai díjat is elnyert Békéscsaba. Ingyenesen adtak ledes izzókat a békéscsabaiaknak. Tízéves lett a Csabagyöngye Kulturális Központ, a száz éve született Schéner Mihályra is emlékeztek. Népszerű volt most is a Csabai Kolbászfesztivál, a Vármegyenap, a Csabai Garabonciás Napok, megünnepelték a városháza átadásának 150. évfordulóját. A sportolók ugyancsak kitettek magukért, köztük az atléták, a röplabdás és kézilabdás lányok.

Szerethetőbb, élhetőbb lett Békéscsaba

Szarvas Péter polgármester kitért arra: 2024 egy olyan év, amikor véget ér egy önkormányzati ciklus, ennek mentén nemcsak az előző esztendőt, hanem a 2019 óta zajló időszakot vette górcső alá. Hangsúlyozta, fejlődött Békéscsaba, jobb, szerethetőbb és élhetőbb várossá vált. Ez leginkább a fejlesztésekben érhető tetten, rendkívülinek nevezte az elmúlt éveket. A kormány támogatásának köszönhetően több tízmilliárd forint érkezett Békéscsabára a Modern Városok Program keretében, és ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett Herczeg Tamás országgyűlési képviselő is.

Endrész Ferenc énekest hallhatták az újévi fogadás résztvevői Fotó: Bencsik Ádám

Sorolta az M44-es mellett többek között az iparterület-fejlesztést, a Munkácsy Negyedet, a napelemparkot és a geotermikus technológiát, a megújult sportcsarnokot, a piacfejlesztést. Egyéb támogatásokból korszerűsítették az óvodákat, az egészségügyi és szociális intézményeket, amelyek ugyancsak fontosak abban, hogy élhetőbbé vált Békéscsaba. A város komoly értékének nevezte, hogy nyugodt, biztonságos, ebben köszönetet mondott a rendőröknek és a tűzoltóknak, a katonáknak.

Összefogásra van szükség

Köszönetet mondott a vállalkozásoknak is – a kicsiktől a nagyokig –, hiszen munkahelyeket adnak, iparűzési és építményadót fizetnek, amelyből működhet a város, illetve a társadalmi felelősségvállalás jegyében támogatást nyújtanak a sportnak, a kultúrának, a civil szervezeteknek is többek között. Hangsúlyozta, sok minden kell továbbra is ahhoz, hogy megfelelően működhessen Békéscsaba. Úgy véli, sokak összefogása és együttműködése szükséges annak érdekében, hogy Békés vármegye és annak székhelye, Békéscsaba fejlődhessen.

Újabb fejlesztések jöhetnek

Szarvas Péter polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy érdemes Békéscsabán élni, és olyan munkát kell végezni a jelen mellett a jövőben is, amellyel lehetőséget teremtenek a fiataloknak. Úgy véli, ha folytatódik az együttműködés, akkor Békéscsaba, sőt az egész vármegye sikerre lesz ítélve.

Utalt Orbán Viktor miniszterelnök tavalyi kijelentésére, aki azt mondta, hogy „felkészül Békés vármegye”, hiszen itt vannak még tartalékok. A városvezető hozzátette: ennek vannak érzékelhető jelei is, és reméli, hogy a vármegye és Békéscsaba számára 2024 egy újabb fejlődési ciklus kezdetét jelenti.